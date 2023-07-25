4 "tuyệt chiêu" chinh phục chân váy denim mà chị em nên biết, vừa trông chất chơi vừa sành điệu như các cô nàng fashionista

Áo phông dài tay là item thời trang mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng sở hữu. Phối chúng với chân váy denim là phương án đơn giản nhưng cũng vô cùng sành điệu và ấn tượng. Bạn nên lựa chọn những mẫu áo có phom dáng bó hoặc ưu tiên các tông màu sáng sủa để diện mạo thêm phần trẻ trung và tươi mới.

‏Diện một bộ đồ denim (denim on denim) là xu hướng xuất hiện rất nhiều trên đường phố cũng như các sàn diễn thời trang. Bạn có thể áp dụng công thức này bằng việc kết hợp chân váy denim cùng áo khoác hoặc áo sơ mi vải bò. ‏Bạn nên lựa chọn sắc độ bò nhạt hơn ở phần áo và chân váy denim sẫm màu. Có thể nói đây là một trong những công thức "mì ăn liền" giúp bạn có diện mạo trẻ trung, nhưng cũng không kém phần năng động. Nếu muốn thêm phần quyến rũ, chị em có thể tạo kiểu hở cúc để khoe xương quai xanh, kết hợp cùng boots cao cổ hoặc giày thể thao trắng.

Thời trang denim là cụm từ gọi chung cho các trang phục, phụ kiện làm từ chất liệu denim như: Quần, áo, váy, đầm, túi xách, giày, nón... Denim là một loại vải được dệt đan chéo các sợi vải rất chắc chắn từ nguyên liệu 100% cotton; là loại vải thô, có độ bền cao, cứng nhưng không cà sát da, gây cảm giác khó chịu khi mặc.

Ảnh minh họa: Internet

3. Chân váy denim và áo lên trễ vai

Áo len trễ vai khi được phối với chân váy denim thì siêu cấp sang trọng và mới lạ. Phần cổ trễ giúp khoe ra đôi vai gần quyến rũ của chị em. Có thể nói, sự kết hợp này sẽ giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong đám đông. Vì vậy, bạn có thể áp dụng chúng trong những sự kiện đặc biệt như sinh nhật, tiệc cưới,... hoặc diện đi chơi, đi cafe với bạn bè cũng cực kỳ ấn tượng.

Ảnh minh họa: Internet

4. Ưu tiên những gam màu đơn sắc‏

‏Kết hợp chân váy denim dáng dài cùng những chiếc áo đơn sắc như trắng hay đen luôn là lựa chọn an toàn và ghi điểm tuyệt đối. Bạn có thể lựa chọn dáng áo ngắn hoặc sơ vin chiếc áo này cùng chân váy denim dáng dài, kết hợp cùng giày thể thao hoặc xăng đan để mang lại bộ đồ thoải mái nhất. ‏

‏Ngoài ra, denim không chỉ có dải màu xanh, bạn có thể lựa chọn những chiếc chân váy denim màu đen hoặc trắng kem, sau đó kết hợp với những màu sắc ton sur ton (diện cả bộ trang phục cùng màu) để nâng tầm phong cách thời trang của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp chân váy denim dáng dài cùng những chiếc áo đơn sắc như trắng hay đen luôn là lựa chọn an toàn nhưng lại ghi điểm tuyệt đối.