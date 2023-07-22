Những cô nàng U40 nếu muốn 'hack' tuổi phải nhớ ngay 5 set đồ này, vừa thanh lịch lại còn dễ mua

5 set đồ sau đây sẽ giúp các nàng u40 'hack' tuổi cực đỉnh, thanh lịch, dễ mua, giúp trẻ trung và tự tin.

Trong thời đại ngày nay, việc trông trẻ trung và quyến rũ không chỉ là mục tiêu của những cô gái trẻ tuổi. Những cô nàng U40 cũng quan tâm đến việc "hack" tuổi để giữ được sự tươi trẻ. Đối với những phụ nữ trung niên, việc chọn lựa trang phục phù hợp không chỉ để thể hiện phong cách cá nhân mà còn để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của mình. Điều này đòi hỏi họ phải biết cách khéo léo kết hợp giữa sự thanh lịch và dễ mua với những set đồ phù hợp. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và thị trường mua sắm, việc lựa chọn những bộ đồ "hack" tuổi đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn cho mình những set đồ hiệu quả. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 5 set đồ cần có để bạn có thể tự tin khoe sức trẻ và phong cách của mình.

Váy vải thô Ảnh minh họa: Internet Để bắt kịp xu hướng mùa hè 2023, chị em hãy bổ sung váy vải thô cho tủ đồ. Mẫu váy này rất nhẹ mát, thấm hút mồ hôi tốt, lý tưởng để mặc trong những ngày nóng đỉnh điểm. Không chỉ giải nhiệt hiệu quả, váy vải thô còn ghi điểm ở nét năng động, tươi trẻ. Nếu yêu thích phong cách tối giản, các nàng hãy ưu tiên váy vải thô mang tông màu trung tính như đen, trắng, be… Những mẫu váy này vẫn ghi điểm trẻ trung. Hiệu quả "hack" tuổi sẽ tăng thêm nữa khi chị em ưu tiên váy vải thô mang tông màu pastel.

Trang phục có màu sắc tươi sáng mà vẫn nền nã Ảnh minh họa: Internet Mặc váy áo có màu sắc lòe loẹt có thể làm chị em trông trẻ ra nhưng khó có thể giữ được sự trang nhã cần có của độ tuổi 40. Vì thế, an toàn nhất là các nàng cứ chọn mặc những trang phục có màu tươi sáng mà vẫn phải nền nã. Chúng sẽ phù hợp với khí chất của các quý cô U40 hơn. Chị em có thể cân nhắc tới các item có tông màu pastel xinh xắn và vô cùng thời thượng. Ảnh minh họa: Internet Áo màu xanh pastel kết hợp với quần ống đứng Ảnh minh họa: Internet Sự kết hợp giữa áo màu xanh pastel với quần âu ống đứng, mang tông màu trắng cho hiệu quả hack tuổi rất tốt. Combo màu sắc này còn có sự hài hòa và trang nhã. Set trang phục trở nên chỉn chu và tôn dáng tối ưu khi được tô điểm thắt lưng da mảnh. Để đảm bảo sự hài hòa của tổng thể, bạn nên chọn giày dép và túi xách mang tông màu trung tính. Áo cardigan và quần short Ảnh minh họa: Internet Set áo dây và cardigan gam màu be nền nã mix cùng quần short trắng sẽ giúp bạn sở hữu diện mạo trong trẻo, xinh xắn. Khi muốn chuyển qua style gợi cảm hơn, bạn có thể cởi bỏ lớp cardigan rất linh hoạt. Áo cộc tay và chân váy ngắn Ảnh minh họa: Internet Chị em ngoài 40 tuổi đừng chỉ giới hạn phong cách với những mẫu chân váy dài. Khi bổ sung chân váy ngắn cho tủ đồ, phong cách sẽ được trẻ hóa hiệu nghiệm. Chân váy ngắn không chỉ "hack" tuổi tốt, mà còn tạo vẻ thanh thoát, cao ráo cho vóc dáng. Các mẫu chân váy ngắn đáng tham khảo cho tủ đồ bao gồm: chân váy suông, chân váy đen, chân váy mini chữ A… Chỉ cần kết hợp chân váy ngắn với mẫu áo cộc tay đơn giản, sơ vin gọn gàng, nàng ngoài 30 tuổi đã có ngay set đồ hút mắt.

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