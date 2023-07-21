Hồ Ngọc Hà gây trầm trồ khi diện áo tắm khoe dáng eo thon không mỡ thừa

Thời trang 21/07/2023 00:00

Dù được khen ngợi sở hữu vóc dáng "đẹp không tỳ vết" nhưng Hồ Ngọc Hà tiết lộ cơ thể của cô cũng có vết rạn sau sinh.

 

Hồ Ngọc Hà luôn là cái tên tạo nên sức hút với công chúng. Trong những năm gần đây, cô tích cực tham gia hoạt động giải trí khi tổ chức liveshow cá nhân, làm huấn luyện viên của The New Mentor, là gương mặt được các nhãn hàng trên thế giới săn đón tại các sự kiện....

Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà còn được nhiều người quan tâm vì sắc vóc ngày một thăng hạng. Dù là mẹ 3 con nhưng cô vẫn có thân hình săn chắc, quyến rũ. Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà chia sẻ nhiều khoảnh khắc tập luyện cùng huấn luyện viên. Cô tập cả yoga và gym.

Hồ Ngọc Hà gây trầm trồ khi diện áo tắm khoe dáng eo thon không mỡ thừa - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà khoe body phồn thực với đồ bơi liền thân, hiệu Chanel đắt đỏ.
Hồ Ngọc Hà gây trầm trồ khi diện áo tắm khoe dáng eo thon không mỡ thừa - Ảnh 2
Cũng như nhiều mỹ nhân showbiz sau sinh, Hồ Ngọc Hà dành rất nhiều thời gian cho tập luyện độ dáng lấy lại sắc vóc.
Hồ Ngọc Hà gây trầm trồ khi diện áo tắm khoe dáng eo thon không mỡ thừa - Ảnh 3
Nữ ca sĩ diện bikini trong một chuyến nghỉ dưỡng cùng chồng con.
Hồ Ngọc Hà gây trầm trồ khi diện áo tắm khoe dáng eo thon không mỡ thừa - Ảnh 4
Diện áo tắm liền thân màu xanh với hoạ tiết nổi bật, mẹ 3 con khoe body đô con và khoẻ khoắn. 

Với gym, Hồ Ngọc Hà thiên về các bài tập đốt calo toàn thân, độ body. Các dụng cụ hỗ trợ tập luyện được cô sử dụng như tạ tròn, tạ nắp ấm, tạ đơn...

Ngoài ra, Hồ Ngọc Hà còn được biết tới là mỹ nhân có nhiều năm tập yoga. Yoga giúp cơ thể dẻo dai, săn chắc hơn. Nhờ kiên trì tập luyện nhiều phương pháp mà Hồ Ngọc Hà được người hâm mộ dành lời khen "mẹ 3 con sexy bậc nhất showbiz" quả không ngoa.

Đây không phải là lần đầu tiên bà xã Kim Lý "đốt mắt" người hâm mộ bằng những hình ảnh bikini nóng bỏng. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thỉnh thoảng vẫn khoe những hình ảnh diện bikini gợi cảm, "gây sốt" mạng xã hội.

Hồ Ngọc Hà gây trầm trồ khi diện áo tắm khoe dáng eo thon không mỡ thừa - Ảnh 5
Vẻ đẹp rạng rỡ, căng tràn sức sống của Hồ Ngọc Hà.
Hồ Ngọc Hà gây trầm trồ khi diện áo tắm khoe dáng eo thon không mỡ thừa - Ảnh 6
Ở tuổi 39, Hồ Ngọc Hà được nhận xét vẫn giữ được nét rạng rỡ, tươi trẻ. 
Hồ Ngọc Hà gây trầm trồ khi diện áo tắm khoe dáng eo thon không mỡ thừa - Ảnh 7
Dù đã là "mẹ 3 con" nhưng giọng ca 8X vẫn giữ vóc dáng gợi cảm, thon gọn.
Hồ Ngọc Hà gây trầm trồ khi diện áo tắm khoe dáng eo thon không mỡ thừa - Ảnh 8
Thậm chí, một số khán giả còn nhận xét cơ thể Hồ Ngọc Hà không có bất kỳ dấu vết của việc "đã sinh con"

Dù đã là "mẹ 3 con" nhưng giọng ca 8X vẫn giữ vóc dáng gợi cảm, thon gọn. Thậm chí, một số khán giả còn nhận xét cơ thể Hồ Ngọc Hà không có bất kỳ dấu vết của việc "đã sinh con". Tuy nhiên, trước những lời nhận xét này, ca sĩ bất ngờ tiết lộ: "Có rạn sau sinh nhưng mà ít".

Ở tuổi 39, Hồ Ngọc Hà được nhận xét vẫn giữ được nét rạng rỡ, tươi trẻ. Cô luôn xuất hiện với hình ảnh tràn đầy năng lượng trước công chúng. Để có được số đo 3 vòng và vóc dáng như hiện tại, giọng ca 8X đã duy trì việc tập yoga suốt 15 năm qua. Cô cho biết trước đây cô tập yoga để đẹp, sau này tập để khỏe mạnh và giữ nguồn năng lượng tích cực.

Nói về danh xưng đã gắn liền với mình suốt nhiều năm qua, Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Đối với họ "giải trí" là thứ để vui chứ không đáng quý để đón nhận. Tôi đã phải xoay chuyển tình thế, trở thành người "giải trí có giá trị", không phải chỉ "múa may quay cuồng" cho xong để rồi bước xuống sân khấu không ai còn nhớ tiết mục của mình. Tôi muốn số đông biết được rằng, dù tôi không phải là người hát hay nhất nhưng tôi là một trong những người đã cố gắng nhiều nhất".

 

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà bikini áo tắm

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