Những cách phối đồ với màu hồng để bạn trông thật sang chảnh lại ngọt ngào trong mắt ' cánh mày râu'

Trang phục màu hồng rất được yêu thích trong mùa hè năm nay. Tông màu hồng giúp vẻ ngoài thêm nổi bật và trẻ trung, lại rất phù hợp với không khí mùa hè. Điều khiến chị em e ngại là diện mạo dễ trở nên "sến sẩm" khi mặc trang phục màu hồng. Tuy nhiên, tham khảo 10 cách mặc đồ màu hồng sau đây, các nàng sẽ ghi điểm sang trọng và tinh tế.

Áo hai dây trắng và quần âu màu hồng pastel là sự kết hợp khá đơn giản. Công thức này giúp người diện có được vẻ ngoài nổi bật, nhưng vẫn hài hòa. Đây là gợi ý trang phục đáng tham khảo cho những buổi dạo phố cuối tuần hoặc khi đi du lịch.

Khu vực hồng đen có đang ở xung quanh bạn không nhỉ? Nếu có thì hãy thử kết hợp màu hồng cùng với màu đen trong trang phục của mình để trở nên ấn tượng hơn với người đối diện nhé. Mix cùng với màu đen, đặc biệt là màu hồng pastel sẽ giúp bạn trở nên cá tính và thời trang hơn đấy nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Áo blouse trễ vai hồng phối cùng chiếc quần âu màu nâu

Áo blouse trễ vai mang tông màu hồng đã tôn lên nét quyến rũ của người diện. Kiểu áo này rất phù hợp để mix cùng quần âu màu xám, tạo nên set trang phục sang xịn mịn. Với những mẫu quần âu dài quá mắt cá chân, các nàng nên sơ vin để chiều cao không bị "dìm".

Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp màu hồng cùng màu blue-green pastel

Các tín đồ thời trang chắc không còn quá xa lạ với phong cách phối màu này, sự kết hợp độc đáo giữa màu hồng cùng màu blue-green pastel tạo nên sự tương phản ấn tượng khi mix đồ. Xuống phố cùng gam màu này chắc chắn sẽ làm bạn nổi bần bật giữa đám đông mà không hề bị ố dề đâu nha.

Ảnh minh họa: Internet

Màu hồng phối cùng với đỏ hoặc cam

Khi phối màu hồng cùng với gam màu đỏ hay cam, bạn nên chọn những tone màu hồng dịu nhẹ, đơn giản bởi điểm nhấn chắc chắn phải dành cho gam màu còn lại thì phong cách của bạn mới trở nên ấn tượng hơn. Ngoài ra, các phụ kiện đi kèm với outfit của bạn nên có cùng tone màu như màu vàng ánh kim, gam màu trung tính để giúp tổng thể trong hài hoà hơn.

Ảnh minh họa: Internet

'Tông - xuyệt - tông' hồng từ trên xuống dưới cũng là lựa chọn không tồi

Ngay cả khi diện một set đồ mang tông màu hồng làm chủ đạo, chị em cũng không lo vẻ ngoài trở nên "sến sẩm", nếu ưu tiên tông hồng pastel. Các item thời trang như sandal màu đen, thắt lưng và túi xách đen có vai trò cân bằng tổng thể outfit. Công thức này còn tôn dáng hiệu quả nhờ thiết kế quần ống đứng và thao tác sơ vin.