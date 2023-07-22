Trong đó phải kể đến những kiểu quần với kiểu dáng basic sẽ giúp bạn trở nên sành điệu và hiện đại hơn rất nhiều. Trong thế giới thời trang phong phú và đa dạng này, việc lựa chọn những mẫu quần dài phù hợp và thời thượng không còn là điều quá khó khăn với chị em phụ nữ. Tuy nhiên, với sự đa dạng ngày càng tăng của các mẫu mã và kiểu dáng, việc "hack" dáng để tạo nên vẻ đẹp vượt trội cho bản thân vẫn là công việc không hề đơn giản.

Phái nữ luôn mong muốn thời trang của mình luôn toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng và có cách phối đồ vô cùng tinh tế. Ngoài sự xuất hiện thường xuyên của các mẫu váy xẻ, váy hoa nhí đặc trưng, bạn có thể khéo léo kết hợp thêm các item đơn lẻ với nhau.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 4 mẫu quần dài "hack" dáng cực xịn mà chị em nào cũng nên có ngay trong tủ đồ. Những mẫu quần này không chỉ giúp tôn lên vóc dáng mà còn mang đến phong cách thời thượng, thanh lịch và cá tính cho người mặc.

Quần dây rút sẽ giúp bạn 'hack' đôi chân cực đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tương tự như quần cargo, những chiếc quần dây rút cũng ghi điểm bởi sự thoải mái, dễ chịu mà chúng mang tới cho chủ nhân. Kiểu quần này thường được làm từ chất liệu vải dù mát mẻ, khó bám bẩn, nhiều loại còn có khả năng chống nước cực kỳ tốt. Nếu bạn là một cô nàng chuộng phong cách thời trang cá tính, năng động thì chắc chắn sẽ chẳng thể thất vọng khi sắm cho mình 1 chiếc quần dây rút.

Quần dây rút sẽ giúp bạn 'hack' đôi chân cực đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Để mặc đẹp với mẫu quần này, các nàng cứ thoả sức phối với áo crop top, áo phông, áo trễ vai,.. trong tủ. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý một chút đến màu sắc để outfit thêm hài hoà.

Quần âu ống đứng

Quần âu ống đứng tưởng là một item cứng nhắc, nhưng hóa ra lại rất được lòng các mỹ nhân Việt. Họ chứng minh rằng quần âu ống đứng chẳng những hợp diện đi làm, mà còn lý tưởng để lên đồ cho những buổi dạo phố.

Đây là mẫu quần được nhiều sao lựa chọn để phối đồ - Ảnh minh họa: Internet

Quần âu ống đứng có đường li giữa sẽ mang đến cho chị em sự thanh lịch, chỉn chu. Khi kết hợp cùng một số mẫu áo như t-shirt, áo crop top hay blazer cộc tay, tổng thể trang phục sẽ rất trẻ trung, phóng khoáng chứ không hề nghiêm túc quá hóa "dừ". Thêm một điểm đáng lưu tâm nữa, đó là sao Việt không chỉ chọn quần âu đen, mà họ còn biến hóa phong cách với quần ống đứng mang tông màu trắng, be để style thêm ấn tượng.

Quần jeans ống loe

Nếu muốn hack dáng cực đỉnh như các sao Việt này thì tuyệt đối không nên bỏ qua loại quần này - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu cách và sành điệu hơn đôi chút chính là chiếc quần jeans ống loe đang ''làm mưa làm gió''. Kiểu quần này cũng có khả năng ''hack dáng'' hiệu quả, chúng giúp các nàng trông cao hơn và che đi phần chân cong vòng kiềng. Để tôn lên hết vẻ đẹp của vóc dáng cũng như kiểu quần này, các quý cô Paris sẽ lựa chọn những đôi giày cao gót mũi nhọn giúp tô điểm thêm vẻ sang trọng và nữ tính cho toàn bộ outfit. Nếu chưa sở hữu kiểu quần này trong tủ thì chị em còn chần chừ gì mà không tham khảo ngay một vài gợi ý dưới dây.

Quần sáng màu

Quần sáng màu sẽ giúp bạn không những có gu hơn mà còn tôn dáng, tôn da nữa đấy - Ảnh minh họa: Internet

Mùa hè là mùa của những gam màu nổi bật và tươi mới. Chính vì vậy, những chiếc quần sáng màu cũng nhanh chóng được lên kệ để giúp tủ đồ của chị em thêm mới mẻ và rạng rỡ hơn. Bên cạnh màu sắc, bạn cũng có thể lựa chọn những chiếc quần có hoạ tiết bắt mắt như: hoa nhí, kẻ sọc, kẻ ngang,.. Những item này chắc chắn sẽ giúp nàng thu hút mọi sự chú ý và trở nên cực kỳ nổi bật trước đám đông.