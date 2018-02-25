2018 – Phối đồ đi chơi thế nào để vừa thời thượng vừa ấn tượng?

Mùa xuân, khởi đầu năm mới, hãy lựa chọn chân váy dài có màu sắc sáng sủa, sặc sỡ như hồng, đỏ, vàng để thêm may mắn. Ngoài ra, bạn cũng nên chọn chân váy có màu sắc tương phản với áo để tăng thêm tính thẩm mỹ cho set đồ đi chơi, dạo phố.

Bạn muốn sở hữu phong cách thời trang dạo phố, đi chơi thời thượng, sành điệu, hãy tham khảo các cách phối đồ dưới đây.

Những cô gái sở hữu chiều cao khiêm tốn nên chọn cách phối đồ đi chơi với chân váy dài và áo thun ôm sát, áo croptop để trông cao hơn.

2. Phối đồ đi chơi với váy ôm dài

Váy ôm dài phối cùng áo khoác là cách phối đồ đi chơi cực sành điệu - Ảnh: Internet

Những cô nàng thích phong cách sang trọng hoàn toàn có thể chọn phương án này để mặc đi chơi lẫn đi làm. Thiết kế váy ôm sẽ tôn lên vóc dáng cơ thể gợi cảm của phái đẹp.

3. Phối đồ đi chơi với chân váy ôm ngắn

Sự kết hợp đem lại vẻ cá tính, trẻ trung khi phối chân váy ôm ngắn và áo len mỏng - Ảnh: Internet

Nếu chân váy midi dài đem lại sự nữ tính thì chân váy ôm ngắn trên gối sẽ mang vẻ đẹp cực trẻ trung và sành điệu. Kiểu váy này kết hợp với bốt sẽ tạo nên một tổng thể cực kỳ đẹp mắt.

4. Phối đồ đi chơi với quần jean

Phối đồ đi chơi với quần jean khá quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi thời - Ảnh: Internet

Những cô nàng cá tính hẳn sẽ mê mẩn cách phối đồ đi chơi với quần jean này Vừa năng động vừa chỉn chu và khác biệt. Quần jeans đi cùng boots hay giày thể thao đều hợp nên bạn không phải đắng đo suy nghĩ.

5. Phối đồ đi chơi với jean boyfriend

Thêm 1 set đồ đi chơi cho cô nàng cá tính - Ảnh: Internet

Đây cũng là một gợi ý hay ho cho cô nàng cá tính. Cách phối đồ với quần jean boyfriend vừa đảm bảo thời trang vừa tiện lợi, thoải mái. Đặc biệt, bạn không cần phải lo ngại set đồ này quá đỗi bình thường.

6. Phối đồ đi chơi với áo hoodie

Cách phối đồ đi chơi với áo hoodie cho cô nàng thích sự thoải mái - Ảnh: Internet

Áo hoodie vừa đơn giản, tiện lợi vừa cá tính, khác biệt. Kết hợp với quần skinny nữa sẽ khiến chiều cao cải thiện đáng kể. Lựa chọn màu sắc phù hợp cũng là một cách làm bản thân trở nên nổi bật hơn giữa đám đông.

Những cách phối đồ đi chơi trên sẽ giúp bạn có gu ăn mặc thời thượng, cá tính và hiện đại vô cùng.