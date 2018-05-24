Xin hôn lần cuối sau khi bị ‘đá’, cô gái cắn gần đứt lưỡi bạn trai

Hôn lần cuối trước khi chia tay, cô gái cắn chặt lưỡi bạn trai không chịu nhả ra. Phải đến khi cảnh sát can thiệp thì nạn nhân mới được cứu thoát.

Theo Dailymail, sau khi bị người yêu chia tay vào ngày Tình nhân (20/5), cô gái xin hôn tạm biệt chàng trai và cắn mãi không buông dù nạn nhân chống trả quyết liệt. Vì nạn nhân đã bị thương, còn cô gái không có ý định dừng lại nên cảnh sát đã phải dùng bình xịt hơi cay để giải cứu.

Nạn nhân trong vụ việc là một thanh niên 23 tuổi, sinh sống ở tỉnh An Huy (Trung Quốc). Còn cô gái năm nay 26 tuổi, hai người có quan hệ tình cảm với nhau.

Một số nhân chứng cho biết, sự việc xảy ra khi người thanh niên yêu cầu chia tay và cô gái này muốn có một nụ hôn cuối cùng. Tuy nhiên, cô gái đã cắn lưỡi nạn nhân không chịu nhả. Cô gái cắn chặt lưỡi người yêu không buông - Ảnh cắt từ clip

Phụ huynh của cô gái này cho biết, gần đây tinh thần của cô không ổn định vì bị lừa khi mua hàng online. Họ còn cho biết thêm, con gái của họ và bạn trai đã yêu nhau nhiều năm, còn về việc cả hai có chia tay hay không thì họ không nắm rõ.

May mắn là phần lưỡi của nạn nhân không bị đứt hẳn mà chỉ bị thương và chảy máu.

Ngày 20 tháng 5 hàng năm còn được gọi là ngày Tình nhân của cư dân mạng Trung Quốc. Vì ngày này được đọc gần giống với từ “woaini” (tôi yêu bạn).

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