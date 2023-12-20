Vừa chụp hình cưới với bạn trai một ngày, nữ ca sĩ 26 tuổi tử vong vì bị fan hâm mộ đâm 8 nhát

Thế giới 20/12/2023 15:54

Một vụ án kinh hoàng vừa mới xảy ra, nữ ca sĩ 26 tuổi đã bị một fan hâm mộ của mình đâm 8 nhát khiến cô tử vong ngay sau đó.

Theo Sohu, một vụ án kinh hoàng xảy ra tại Malaysia vào ngày 18/12, nữ ca sĩ người Malaysia gốc Hoa 26 tuổi Hứa Giai Linh đã bị một fan nam đâm nhiều nhát khiến cô tử vong tại chỗ. Thông tin này ngay lập tức được cư dân mạng xứ Trung đặc biệt quan tâm.

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 Bị fan cuồng theo đuổi nhiều năm, Hứa Giai Linh luôn tránh né và từ chối

Nguồn tin này cho hay, vài năm trở lại đây Hứa Giai Linh hát trong quán bar, cũng trong khoảng thời gian này cô đã gặp nghi phạm của vụ án. Theo cảnh sát địa phương, hung thủ là một người đàn ông 44 tuổi, hắn tự nhận là fan của Hứa Giai Linh và đã theo đuổi cô trong hai năm nhưng cô luôn tránh né và từ chối anh ta.

Vào ngày xảy ra vụ án, Hứa Giai Linh nhượng bộ và đã đồng ý đi ăn với fan cuồng này. Không ngờ khi cô rời khỏi nhà hàng, một cuộc cãi vã giữa cô và người đàn ông này nổ ra, Hứa Giai Linh bị đâm 8 nhát khiến cô tử vong ngay tại chỗ. Ngay sau đó, nghi phạm đã đưa thi thể Hứa Giai Linh lên xe rồi chở về nhà. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã tổ chức truy bắt kẻ sát nhân, trong vòng 3 tiếng đồng hồ sau khi gây án, hung thủ đã bị bắt giữ, thi thể của Hứa Giai Linh cũng được tìm thấy.

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 Một ngày trước khi vụ án kinh hoàng xảy ra, Hứa Giai Linhh và bạn trai đã đi chụp hình cưới

Bạn trai của Hứa Giai Linh tiết lộ rằng, fan nam này đã quấy rầy Hứa Giai Linh suốt một thời gian dài. Một ngày trước khi bi kịch xảy ra, Hứa Giai Linh và bạn trai đã đi chụp hình cưới, chẳng thể ngờ, họ lại phải xa nhau mãi mãi. Bạn trai Hứa Giai Linh vô cùng suy sụp khi biết tin bạn gái bị sát hại.

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Từ khóa:   cư dân mạng xứ Trung vụ án kinh hoàng kẻ sát nhân

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