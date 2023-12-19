Chỉ vì không mặc quần lót, người phụ nữ đã khiến thảm án xảy ra, 27 năm sau kẻ sát nhân mới bị bắt

Thế giới 19/12/2023 11:46

Thảm án xảy ra tại một ngôi làng, 27 năm sau hung thủ mới bị bắt, nguyên nhân đến từ việc một người phụ nữ không mặc quần lót.

Năm 1989, một vụ án mạng tưởng như trò đùa đã xảy ra ở Hắc Long Giang, Trung Quốc. Trong lúc nóng giận, hung thủ đã rút dao đâm hai người đàn ông vốn có quan hệ khá tốt với mình khiến một người thiệt mạng, một người bị thương. Sau 27 năm bỏ trốn, hung thủ đã bị bắt và hắn phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

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 Sau khi gây án Lý Bưu đã bỏ trốn, 27 năm sau hắn mới bị phát hiện vì dùng tên giả

Mùa hè năm 1989, thời tiết nắng nóng khiến mọi người mệt mỏi. Một ông cụ sống tại Hắc Long Giang trên đường trở về nhà sau khi chăm sóc mùa màng, lúc này, ông cụ nghe thấy tiếng máy kéo gầm rú ở gần đó. Cụ ông tính chạy lại xin đi nhờ nhưng khi đến gần, mùi máu trộn lẫn với luồng không khí nóng xông thẳng về phía ông cụ. Lúc này ông cụ mới nhận ra có hai người nằm dưới đất cạnh chiếc máy kéo, cơ thể nằm trên vũng máu.

Ông cụ hoảng sợ chạy đến ủy ban thôn để thông báo, ngay sau đó xe cảnh sát và xe cứu thương đã đến hiện trường vụ án, hai nạn nhân được xác định là Vương Thành và Lý Bân. Vương Thành bị đâm vào ngực đã qua đời, còn Lý Bân bị đâm vào bụng nên đã qua khỏi sau khi được cấp cứu kịp thời.

Sau khi tỉnh dậy, Lý Bân đã thành thật khai với cảnh sát mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó. Khi Lý Bân và Vương Thành đang lái máy kéo về làng, họ đã gặp vợ chồng Lý Bưu – Trương Lệ. Khi đó, Lý Bưu điều khiển xe máy, Trương Lệ ngồi ở phía sau, do là người quen trong làng, 4 người đã chào hỏi khi gặp nhau trên đường. Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua, váy của Trương Lệ đột nhiên bị thổi bay, điều này khiến Trương Lệ vô cùng xấu hổ vì cô không mặc quần lót.

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 Mặc dù mặc váy bên ngoài, nhưng cơn gió mạnh đã khiến Trương Lệ xấu hổ vì cô không mặc quần lót

Toàn bộ quá trình đó đã bị Lý Bân và Vương Thành chứng kiến, hai người không những bật cười mà Vương Thành còn không quên nói thêm một câu: “Vợ Lý Bưu hôm nay mặc đồ thật ngầu”. Nói xong hai người cùng nhau lái máy kéo đi mà không để ý mặt Trương Lệ đỏ bừng. Thấy vợ bị sỉ nhục, Lý Bưu nổi cơn thịnh nộ, anh ta lấy một con dao nhọn từ cốp xe máy rồi đuổi theo Lý Bân và Vương Thành. Lý Bưu kéo Vương Thành ra khỏi máy kéo rồi đâm vào ngực Vương Thành, lúc này Lý Bân mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề định bỏ chạy thì bị Lý Bưu đuổi theo và đâm vào bụng.

Sau khi nắm được toàn bộ sự việc, cảnh sát địa phương lập tức đến nhà Lý Bưu – Trương Lệ nhưng cả hai đã biến mất mà không để lại chút dấu vết nào. Vào thời điểm đó, công nghệ điều tra tội phạm còn hạn chế nên phía cảnh sát không thể tìm được hành tung của hai vợ chồng Lý Bưu.

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Sau khi gây ra vụ thảm án, vợ chồng Lý Bưu luôn sống trong sự lo lắng suốt thời gian bỏ trốn

Vào một ngày tháng 9/2016, khi cảnh sát thành phố Thiên Tân đang tiến hành điều tra dân số địa phương thì phát hiện một người đàn ông khả nghi. Người này xuất trình giấy tờ tùy thân với tên Lý Húc nhưng những giấy tờ này đều là giả. Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, người đàn ông này mới thú nhận, bản thân tên Lý Bưu – một tên tội phạm đang bị truy nã và ngay sau đó, vợ chồng Lý Bưu đã được giao lại cho cảnh sát Hắc Long Giang để tiếp tục điều tra vụ án giết người 27 năm trước.

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Từ khóa:   vụ án giết người hiện trường vụ án điều tra tội phạm

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