Mới đây, một người đàn ông phải vội vàng báo cảnh sát sau khi nhận được 2 thùng hàng chứa đầy tiền mặt bên trong.

Theo Baijiahao, mới đây, ông Vương đến từ Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã phải báo cảnh sát sau khi nhận được hai thùng chuyển phát nhanh kỳ lạ. Được biết, bên trong hai thùng chuyển phát nhanh này chứa đầy tiền mặt, điều này khiến ông Vương sợ hãi và đã báo cảnh sát ngay lập tức.

Ông Vương nhận được 2 thùng hàng bên trong chứa đầy tiền mặt

Ông Vương chia sẻ, gần đây ông đã mua một số vật liệu xây dựng trên mạng để sửa nhà. Tuy nhiên, khi nhận hàng chuyển phát nhanh ông Vương phát hiện hai thùng hàng bí ẩn. Khi xé lớp băng keo trên gói hàng, ông Vương bị sốc vì bên trong chứa đầy tiền mặt. Sau khi kiểm tra thông tin ông Vương phát hiện, nhân viên chuyển phát nhanh đã giao nhầm hàng. Sau quá trình kiểm kê và xác minh tại chỗ, hai thùng hàng này chứa tổng cộng 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 9.9 tỷ đồng) tiền mặt.

Ngay sau đó, ông Vương đã gọi điện báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện “số tiền mặt” này thực chất là “phiếu thực hành”. Số tiền này trông rất giống với tiền thật nhưng có in logo. Được biết, “phiếu thực hành” này được nhân viên ngân hàng sử dụng để rèn luyện kỹ năng đếm tiền mặt, không phải là tiền thật mà chỉ dùng để luyện đếm tiền.

Ông vội vàng báo cảnh sát sau khi phát hiện nhân viên chuyển phát nhanh đã giao hàng nhầm

Trên thực tế đây không phải tiền thật mà chỉ dùng để luyện đếm tiền

Sự việc này đã khiến ông Vương và gia đình hoảng hốt, cư dân mạng xứ Trung bày tỏ họ thực sự sợ hãi nếu nhận được những gói hàng như thế này. Câu chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta nên kiểm tra cẩn thận khi nhận hàng chuyển phát nhanh, tránh trường hợp hiểu lầm, gây hoang mang không đáng có.

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