Mặc dù biết vợ mắc Covid-19 nhưng người chồng vẫn nhất quyết vào thăm để gặp mặt lần cuối. 3 tuần sau, cụ ông qua đời vì căn bệnh này.

Dịch Covid-19 đã lấy đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người trên thế giới. Trong đó có rất nhiều câu chuyện đau lòng khiến ai nghe cũng phải xót xa. Điển hình như câu chuyện của cặp vợ chồng người Mỹ dưới đây. Theo đó, bà JoAnn (sống tại Florida, Mỹ) nhiễm Covid-19 vào tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, gia đình quyết định không đặt ống thở cho bà và đưa đến đơn vị chăm sóc giảm nhẹ. Lúc bà hấp hối, bệnh viện đồng ý cho người thân đến thăm.

Lúc này, chồng bà là ông Sam Reck (90 tuổi) bất chấp tất cả vào thăm vợ. Mang đồ bảo hộ, hai khẩu trang và găng tay phẫu thuật, cụ ông lặng lẽ nhìn vợ bên giường bệnh. Chỉ sau đó vài giờ, bà JoAnn qua đời. Ngày 24/7, ông Sam nhập viện vì mắc Covid-19. Ông nằm đúng căn phòng vợ mình trút hơi thở cuối cùng. Sau đó, ông cũng qua đời. Hài cốt của ông và vợ được an táng cùng nhau trong vườn tưởng niệm của Florida Presbyterian Homes.

Vợ nhiễm Covid-19, chồng vẫn quyết vào thăm, sau đó ông cũng qua đời vì căn bệnh này - Ảnh: Internet Theo chia sẻ của con gái riêng ông Sam với truyền thông, dù cô biết rõ bố có nguy cơ nhiễm bệnh nhưng không thể can ngăn. Bởi bố cô đã nói “dù bằng cách này hay cách khác, bố vẫn phải tới gặp vợ mình”. Bên cạnh đó, con riêng của bà JoAnn - Scott Hooper còn kể thêm: “Sau khi Sam dương tính với Covid-19, tôi đã hỏi liệu ông có hối hận vì đã tới bệnh viện không. Ông ấy đáp ngay rằng 'không hối hận một giây nào cả’. Sam hạnh phúc vì có cơ hội nói lời tạm biệt và nắm tay vợ thêm một lần nữa”. Được biết, đôi vợ chồng này cưới nhau được gần 30 năm. Thời gian đó, ông Sam - cựu nhân viên công viên chuyển đến thành phố Jacksonville, bang Florida sau khi nghỉ hưu. Trong một buổi sinh hoạt tại nhà thờ địa phương, ông gặp bà JoAnn - một phụ nữ góa chồng. Sau khi khiêu vũ chung, cả hai đã phải lòng nhau. Được biết, đôi vợ chồng này đã kết hôn được gần 30 năm - Ảnh: Internet Năm 2015, cặp vợ chồng chuyển tới thành phố Lakeland. Họ cùng sống trong một căn hộ thuộc Florida Presbyterian Homes, một cụm dân cư dành riêng cho người già. Cách đây một năm, bà JoAnn được chẩn đoán sa sút trí tuệ nên phải chuyển tới khu vực chăm sóc đặc biệt. Dù không được sống chung, ông Sam vẫn thường xuyên chạy xe đến thăm vợ, đợi đến tối hôn chúc vợ ngủ ngon rồi mới trở về.

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