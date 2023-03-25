Từ thiên tài thành kẻ lừa đảo: Những nhà sáng lập tiền ảo lần lượt vướng vào vòng lao lý

Vào ngày 24 (giờ địa phương), Justin Sun (tên tiếng Trung là Sun Yuchen), người tạo ra “đồng coin”, tiền ảo lớn thứ 15 thế giới theo vốn hóa thị trường trên CoinMarketCap, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) truy tố về tội lừa đảo vào ngày 22.

Theo SEC, Justin Sun bị cáo buộc thổi phồng giả khối lượng giao dịch của hàng tỷ đồng tiền ảo và thao túng giá thị trường kể từ tháng 8/2017 thông qua một quỹ tiền ảo mà anh ta sở hữu. Justin Sun cũng bị bắt quả tang quảng cáo tiền ảo trái phép bằng cách nhận tiền từ những ngôi sao nổi tiếng của Mỹ như Lindsay Lohan. SEC tin rằng anh ta đã kiếm được hàng chục triệu đô la tiền lãi bất hợp pháp từ vụ lừa đảo này.

Sam Bankman-Fried. Ảnh: Internet

Cùng lúc đó, Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn tiền ảo FTX, người từng được mệnh danh là “Warren Buffett của thế giới tiền ảo” bị coi là kẻ lừa đảo tồi tệ nhất đã bị truy tố 12 tội danh, bao gồm lừa đảo và rửa tiền.

Bankman-Fried có xuất thân “ngậm thìa vàng”, bố mẹ đều là giáo sư tại Trường Luật Đại học Stanford, đồng thời anh cũng được dư luận chú ý khi là nhà phát triển thiên tài tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Tuy nhiên, FTX, từng được xếp hạng là sàn giao dịch tiền ảo lớn thứ ba thế giới, đã thổi phồng tài sản của mình thông qua các hoạt động tự giao dịch giữa 130 công ty con và phá sản khi tiết lộ rằng tài sản của khách hàng bị sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ won cho nhà đầu tư. Tất cả tài sản của anh ta, từng trị giá 26,5 tỷ đô la (khoảng 34 nghìn tỷ won), đã biến mất và nếu các cáo buộc được thừa nhận, anh ta có thể phải đối mặt với án tù lên tới 155 năm.



Barry Silbert. Ảnh: Internet

Barry Silbert, một trong năm thành viên sáng lập Digital Currency Group (DCG), cũng đã bị các chủ nợ kiện vào tháng 1 vì phá sản công ty con. Công ty con của DCG là Genesis Global Capital, một công ty cho vay tiền ảo nổi tiếng, đã sụp đổ sau khi FTX phá sản mà không thể thu hồi số tiền gắn liền với FTX. Berry Silbert cũng đang bị SEC điều tra về giao dịch nội bộ giữa DCG và công ty con Genesis.

Theo Chosun Ilbo