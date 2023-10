Thót tim cảnh đám đông cứu sống bé trai 11 tuổi rơi từ tầng 9 chung cư, hiện trường cho thấy điều bất ngờ

Cậu bé bị mắc vào lan can và lưới ở tầng 8, người hàng xóm sống ở tầng đó đã ngay lập tức phát hiện và giải cứu được cậu bé bằng cách thò tay qua tấm lưới. Được biết, anh trai của cậu bé, người ở trên tầng 9, cũng cố gắng thò tay xuống dưới lan can để tóm lấy em trai nhưng không thể tiếp cận được.

Theo La Nación đưa tin vào ngày 30/9 (giờ địa phương), một cậu bé 11 tuổi ở tầng 9 đã ngã qua lan can vào khoảng 12 giờ trưa ngày 28/9 (giờ địa phương).

Thông tin chi tiết về việc cậu bé này gặp tai nạn như thế nào vẫn chưa được tiết lộ.

Người dân đang giải cứu cậu bé đang mắc kẹt ở tầng 8

Javier, một trong những người hùng đã giải cứu cậu bé vào thời điểm đó, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông: “Tôi tình cờ đến đó và ngay khi nhìn thấy vụ tai nạn, tôi lập tức chạy vào tòa chung cư. Tôi không có suy nghĩ nào khác ngoài việc đi giúp đỡ.”

Sau đó, anh giải thích tình huống lúc đó: “Người hàng xóm cạnh nhà mở cửa, chúng tôi đi qua ban công vào ngôi nhà nơi cậu bé bị treo trên mảnh lưới của lan can, tôi không có thời gian suy nghĩ nên cắt ngay tấm lưới". Anh cho biết thêm: “Tôi cũng có một cậu con trai 13 tuổi và thật kinh khủng khi nhìn thấy đứa bé trong hoàn cảnh đó. Tôi nghĩ sự việc này cho thấy mọi người cần giúp đỡ lẫn nhau và chú ý an toàn khi ra ngoài lan can chung cư".