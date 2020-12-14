Thấy vết sẹo lạ trên bụng vợ, chồng gặng hỏi để rồi phát điên với bí mật cô che giấu bấy lâu nay

Thấy vết sẹo trên bụng vợ, người chồng gặng hỏi và biết được bí mật mà cô đã che giấu bấy lâu nay. Vì quá sốc, người chồng đã đệ đơn ly hôn và buộc vợ phải trả lại tiền sính lễ.

Tháng 9/2019, anh Jiang Chenglu (31 tuổi) và cô Lin Xiaoli (27 tuổi) quen biết nhau thông qua mai mối. Sau khi tìm hiểu 2 tháng, cả hai đi đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Khi đó, Jiang đã đưa cho gia đình cô Xiaoli 283.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1 tỷ đồng) làm sính lễ.

Một lần nọ, Jiang phát hiện vết sẹo trên bụng vợ. Nghi ngờ đây là dấu tích của việc sinh mổ, Jiang nổi điên tra hỏi vợ. Bởi Xiaoli chưa từng nói đã kết hôn, nếu cô từng sinh con thì đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Anh Jiang không thể tha thứ việc vợ từng phá thai - Ảnh: ETtoday

Xiaoli trách chồng không bao dung - Ảnh: ETtoday

Ban đầu, mẹ con Xiaoli khẳng định vết sẹo kia là kết quả của việc mổ ruột thừa. Tuy nhiên, Jiang nhất quyết không tin, còn đệ đơn ly hôn lên tòa và đòi lại tiền sính lễ.

Không còn cách nào khác, Xiaoli đã thú nhận mình từng mang thai nhưng đã phá bỏ nó. Đây là lỗi lầm trong quá khứ nên Xiaoli không dám đề cập với chồng. Cô mong anh tha thứ cho mình.

Tuy nhiên, Jiang vẫn nhất quyết ly hôn và hy vọng nhà vợ sẽ hoàn trả ít nhất một nửa tiền sính lễ (khoảng 500 triệu đồng). Sự việc vẫn đang được dư luận Trung Quốc đặc biệt quan tâm theo dõi và bình luận trái chiều.

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