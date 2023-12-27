Thầy giáo hơn 50 tuổi xâm hại tình dục 16 học sinh, ai học giỏi sẽ bị cưỡng hiếp, lý do gây phẫn nộ

Thế giới 27/12/2023 14:33

Một thầy giáo hơn 50 tuổi đã xâm hại tình dục 16 học sinh nữ trong trường, nguyên nhân khiến nhiều người phẫn nộ.

Ngày 23/5/2013, thông tin về một thầy giáo 56 tuổi họ Dương xâm hại tình dục các nữ sinh tại một trường học thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của dư luận. Sáng hôm đó, khi cô giáo dạy văn đang dạy trên lớp bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc của một em học sinh nữ. Phần dưới cơ thể của em học sinh này bị đau, sau khi cô giáo hỏi chuyện, cô bé mới nói rằng bị thầy Dương xâm hại.

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 16 học sinh nữ trong trường đã bị Dương xâm hại tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Tin tức này khiến mọi người trong trường đều không tin vào sự thật, bởi vì trong mắt mọi người, thầy Dương vốn là người hiền lành và tận tâm với nghề. Chuyện này thật khó tin nhưng nhìn thấy nữ học sinh quá tội nghiệp, cô giáo đã gọi điện báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đến trường điều tra, một nữ sinh khác cũng tiết lộ mình từng bị thầy Dương xâm hại. Thầy Dương gọi cô bé vào ký túc xá của nhân viên trong trường rồi quấy rối tình dục hơn nửa giờ đồng hồ. Dần dần, các em học sinh lấy hết can đảm lần lượt tố cáo hành vi đồi bại của Dương với cảnh sát. Theo thống kê của cảnh sát, có 16 học sinh nữ đã bị Dương xâm hại tình dục.

Một số học sinh nữ bị lạm dụng thường không muốn đến trường học hoặc tìm nhiều lý do để trốn học, Dương đe dọa các em rằng nếu dám kể cho người khác biết chuyện này hắn sẽ chặt tay các em. Chính vì vậy, những đứa trẻ này tiếp tục chịu đựng sự tra tấn vô nhân đạo của Dương mỗi ngày.

Ngay sau đó, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Dương khi hắn đang đi làm ruộng. Khám xét nơi ở của Dương, cảnh sát phát hiện số lượng lớn đồ lót nữ trong nhà hắn. Khi đến đồn cảnh sát, Dương vẫn một mực không chịu thừa nhận hành vi của mình. Dương nói rằng chỉ muốn cho các bé vui vẻ thôi, câu nói này của hắn đã khiến cảnh sát thẩm vấn vô cùng tức giận và hỏi lại hắn: “Anh có lương tâm không?” Dương im lặng một lúc rồi mới cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

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 Cảnh sát tìm thấy rất nhiều đồ lót phụ nữ trong nhà của Dương - Ảnh minh họa: Internet

Theo lời khai của Dương, hắn đã ly hôn vợ được 20 năm. Sau khi ly hôn, hắn bị trầm cảm trong một thời gian dài. Khi đời sống tình dục không được thỏa mãn, Dương tìm đến các em học sinh nữ và coi họ như là công cụ để trút giận. Ngày 21/4/2014, Dương bị kết án tử hình trong phiên tòa xét xử. Kết quả này chỉ mang lại sự an ủi phần nào cho các nạn nhân và gia đình của họ chứ không thể bù đắp được nỗi đau mà các cô bé phải gánh chịu.

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Từ khóa:   báo cảnh sát quấy rối tình dục hành vi đồi bại

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