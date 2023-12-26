Nuôi bạn gái và gia đình chồng suốt 5 năm, khi phát hiện bị lừa gần 7 tỷ đồng, người đàn ông lại có lựa chọn gây sốc

Thế giới 26/12/2023 12:00

Người đàn ông đã nuôi bạn gái và cả gia đình chồng của bạn gái suốt 5 năm nhưng không hề phát hiện ra đối phương đã lập gia đình và có con.

Vào tháng 8 năm nay, ông chủ họ Lý kéo theo người đàn ông tên Vương Uyên sống tại Thượng Hải, Trung Quốc đến đồn cảnh sát báo án. Ông Lý nói rằng, Vương Uyên hiện đang nợ hơn 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng), rất có thể số tiền này Vương Uyên đã bị người bạn gái tên Trương Lệ lừa dối. Sau một hồi trò chuyện, cảnh sát nhanh chóng phát hiện có điều gì đó trong câu chuyện này.

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 Mặc dù hẹn hò suốt 5 năm nhưng mối quan hệ của Vương Uyên và Trương Lệ chỉ duy trì ở mức độ đi xem phim, ăn uống và mua sắm - Ảnh minh họa: Internet 

Ông Lý cho biết, Vương Uyên là người lương thiện và có trách nhiệm, mức chi tiêu hàng tháng của anh rất thấp. Vậy nhưng chỉ sau vài năm hẹn hò, Vương Uyên lại nợ nần chồng chất. Mặc dù Vương Uyên và Trương Lệ chưa kết hôn nhưng anh đã đóng hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng gần 700 triệu đồng) tiền học phí cho em họ của bạn gái. Ông Lý hứa với Vương Uyên sẽ sắp xếp cho Trương Lệ một công việc trong công ty, nhưng khi làm hồ sơ ông Lý phát hiện Trương Lệ thực sự đã kết hôn và có con.

Mặc dù biết rất có thể Trương Lệ lừa mình nhưng Vương Uyên vẫn tiếp tục chuyển tiền cho đối phương. Để có tiền chuyển cho bạn gái, Vương Uyên thậm chí còn ép mẹ ruột đi vay tiền. Đổi lại tấm chân tình của Vương Uyên là sự từ chối tàn nhẫn từ Trương Lệ, vậy nhưng Vương Uyên vẫn chìm trong ảo mộng.

Khi đã nắm rõ sự việc, Vương Uyên đồng ý tố cáo Trương Lệ vì tội lừa đảo. Khi được cảnh sát triệu tập, Trương Lệ vẫn đang đi chơi với chồng. Cảnh sát phát hiện, Trương Lệ đã che giấu tình trạng hôn nhân đồng thời nói dối rằng cậu con trai hơn 10 tuổi là em họ của cô. Nhiều lần, Trương Lệ còn đưa con trai đi gặp Vương Uyên.

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 Trương Lệ còn nói dối Vương Uyên về thân thế của con trai mình - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù cả hai đã hẹn hò được 5 năm nhưng mối quan hệ của họ chỉ duy trì ở mức độ đi xem phim, ăn uống và mua sắm. Trương Lệ là người có cá tính mạnh mẽ, nên không coi trọng Vương Uyên. Chính vì cách cư xử thờ ơ đó của Trương Lệ nên chồng cô chưa bao giờ phát hiện ra điều gì bất thường. Vì vợ chồng Trương Lệ thất nghiệp đã lâu nên khoản tiền mà Vương Uyên chuyển đã nuôi cả gia đình Trương Lệ. Dù biết bị Trương Lệ lừa nhưng Vương Uyên vẫn muốn tha thứ cho người phụ nữ này. Hiện tại, Trương Lệ đã bị bắt giữ theo quy định của pháp luật để điều tra hành vi lừa đảo.

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Từ khóa:   nợ nần chồng chất hành vi lừa đảo tội lừa đảo

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