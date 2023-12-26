Nuôi bạn gái và gia đình chồng suốt 5 năm, khi phát hiện bị lừa gần 7 tỷ đồng, người đàn ông lại có lựa chọn gây sốc

Vào tháng 8 năm nay, ông chủ họ Lý kéo theo người đàn ông tên Vương Uyên sống tại Thượng Hải, Trung Quốc đến đồn cảnh sát báo án. Ông Lý nói rằng, Vương Uyên hiện đang nợ hơn 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng), rất có thể số tiền này Vương Uyên đã bị người bạn gái tên Trương Lệ lừa dối. Sau một hồi trò chuyện, cảnh sát nhanh chóng phát hiện có điều gì đó trong câu chuyện này.

Mặc dù hẹn hò suốt 5 năm nhưng mối quan hệ của Vương Uyên và Trương Lệ chỉ duy trì ở mức độ đi xem phim, ăn uống và mua sắm - Ảnh minh họa: Internet

Ông Lý cho biết, Vương Uyên là người lương thiện và có trách nhiệm, mức chi tiêu hàng tháng của anh rất thấp. Vậy nhưng chỉ sau vài năm hẹn hò, Vương Uyên lại nợ nần chồng chất. Mặc dù Vương Uyên và Trương Lệ chưa kết hôn nhưng anh đã đóng hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng gần 700 triệu đồng) tiền học phí cho em họ của bạn gái. Ông Lý hứa với Vương Uyên sẽ sắp xếp cho Trương Lệ một công việc trong công ty, nhưng khi làm hồ sơ ông Lý phát hiện Trương Lệ thực sự đã kết hôn và có con.