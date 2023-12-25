Cô gái 18 tuổi bị chuột cắn liền báo thù bằng cách cắn lại con chuột gây sốc cộng đồng mạng

Thế giới 25/12/2023 10:22

Mới đây, một cô gái 18 tuổi đã vô tình bị chuột cắn, trong lúc tức giận cô gái này đã cắn vào đầu con chuột để trả thù.

Theo Sohu, cô gái 18 tuổi đến từ Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vô tình bị chuột cắn, trong lúc tức giận, cô gái này đã cắn lại con chuột để báo thù. Khoảng 11 giờ đêm ngày 21/12, cô gái đến bệnh viện yêu cầu được điều trị. Sau khi nắm được tình hình bệnh nhân, bác sĩ điều trị cho biết, từ khi hành nghề đến nay, đây là lần đầu tiên bản thân gặp phải trường hợp như thế này rồi tiến hành tiêm phòng uốn ván và bệnh dại cho cô gái 18 tuổi.

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 Cô gái 18 tuổi đã cắn vào đầu con chuột để trả thù sau khi bị chuột cắn

Ngày 22/12, một cư dân mạng trao đổi với phóng viên cho biết mình là bạn cùng phòng của cô gái 18 tuổi kia. Hôm xảy ra sự việc có một con chuột chạy vào phòng thì bị bạn cùng phòng bắt được, con chuột đã cắn người này. Bạn cùng phòng cảm thấy bị khiêu khích nên đã trả thù bằng cách cắn vào đầu con chuột. Được biết, tình hình hiện tại của người bạn này đã ổn định.

Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng xứ Trung vô cùng bàng hoàng trước cách hành xử của cô gái trẻ. Nhiều người bày tỏ, cách xử lý của cô gái 18 tuổi quá cực đoan, nếu không cẩn thận rất có thể khiến bản thân bị nhiễm một số bệnh.

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