Níu kéo không thành công, người đàn ông ép bạn gái cũ cùng nhảy xuống hồ tự tử

Thế giới 22/12/2023 16:56

Điên cuồng níu kéo bạn gái cũ nhưng không thành công, người đàn ông đã bắt cóc rồi ép bạn gái cũ cùng nhảy hồ tự tử.

Khoảng 8 giờ tối ngày 6/5/2023, người phụ nữ họ Ngũ mượn điện thoại và gọi điện báo cảnh sát với nội dung: “Đồng chí công an, tôi bị bắt cóc, hiện tôi đang trốn trong nhà vệ sinh, tôi không dám ra ngoài. Xin hãy cứu tôi”. Phía cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và giải cứu thành công nạn nhân. Khoảng 10 giờ đêm hôm đó, người đàn ông 24 tuổi họ Dương đã bị bắt. Sau khi điều tra, phía cảnh sát phát hiện, hai người từng là người yêu của nhau, nhưng Dương thường xuyên đánh Ngũ rồi ép cô đến Vân Nam, Trung Quốc ngắm hồ Nhĩ Hải rồi cùng nhau nhảy xuống hồ tự tự.

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 Níu kéo không thành công, người đàn ông bắt cóc rồi ép người yêu cũ cùng tự tử với mình

Dương cho biết, cô Ngũ hơn anh 7 tuổi và có một cô con gái 5 tuổi. Sau khi hai người gặp mặt đã bắt đầu mối tình chị em và sống trong một ngôi nhà thuộc sở hữu của cô Ngũ tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Trước khi xảy ra vụ việc này không lâu, cô Ngũ đã đề nghị chia tay Dương nhưng người này không đồng ý và luôn muốn níu kéo mối quan hệ.

Tuy nhiên, sau khi chia tay, Dương vẫn giữ chìa khóa nhà Ngũ và Ngũ cũng không thay ổ khóa mới. Sáng 5/5, Dương vào nhà Ngũ đợi người yêu cũ về nhà nói chuyện. Đến buổi chiều, khi nghe thấy tiếng xe, Dương nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện người yêu sắp về nhà, vậy nhưng trên xe lại có một người đàn ông lạ, Dương đoán rằng đây là người yêu mới của Ngũ. Sau khi gặp nhau, Dương và Ngũ đã xảy ra tranh cãi nảy lửa, trong lúc tức giận, Dương đã trói tay chân Ngũ bằng băng keo rồi đẩy người yêu cũ xuống giường.

Dương mở rèm cửa sổ nhưng vẫn thấy người đàn ông kia ngồi trên xe nên nghĩ rằng mình đã đoán đúng, Dương càng tức giận hơn rồi đánh đập Ngũ, hắn dùng vải bịt chặt miệng Ngũ. Sau đó Dương đã chuyển 130.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 400 triệu đồng) từ tài khoản của Ngũ vào tài khoản của mình. Hắn lấy điện thoại của Ngũ nhắn tin cho người đàn ông kia để người đó rời đi. Thực ra, đó chỉ là một người bạn của Ngũ, vì lo lắng cho Ngũ nên đã đưa cô về nhà, nếu xảy ra chuyện gì chỉ cần Ngũ nhắn tin là người này sẽ chạy lên ngay.

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 Tại phiên tòa xét xử, Dương đã phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm pháp luật của mình

Chiều ngày 5/5, Dương đóng gói quần áo, mang theo giấy chứng nhận bất động sản, bằng lái xe và các vật dụng khác của Ngũ chuẩn bị đi Vân Nam. Hắn tịch thu điện thoại của Ngũ và đe dọa Ngũ không được nói to, không được báo cảnh sát: “Nếu không, sẽ không được nhìn thấy con mình”. Ngũ ngoan ngoãn phối hợp, nhưng khi đến một trạm dừng chân trên đường cao tốc, Ngũ nhìn thấy hy vọng nên đã giả vờ đi vệ sinh, cô mượn điện thoại của người khác để báo cảnh sát, nhờ vậy Ngũ đã được giải cứu kịp thời.

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Từ khóa:   báo cảnh sát vi phạm pháp luật tranh cãi nảy lửa

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