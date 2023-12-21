Bố mẹ không đồng ý cho đi du học, cô con gái khởi kiện ra tòa đòi chia tài sản chung

Thế giới 21/12/2023 10:17

Mâu thuẫn với bố mẹ trong vấn đề đi du học, cô gái 25 tuổi kiện bố mẹ ra tòa đòi chia tài sản đứng tên chung.

Được biết vụ việc này xảy ra tại Bảo Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc, cô gái 25 tuổi tên Tiểu Điền và là con gái duy nhất của bố mẹ cô. Sau khi nhà cũ bị phá bỏ, ông bà nội của Tiểu Điền có được một căn nhà ở khu Bảo Sơn. Năm Tiểu Điền 16 tuổi, căn nhà này được thay đổi chủ sở hữu, bố mẹ Tiểu Điền và cô cùng được đứng tên. Sau khi ông nội qua đời, bà nội Tiểu Điền vẫn sống tại căn nhà này cho đến bây giờ.

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 Bố mẹ không đồng ý cho đi du học, cô gái đã khởi kiện bố mẹ ra tòa đòi chia tài sản chung - Ảnh minh họa: Internet

Năm 2021 Tiểu Điền mâu thuẫn với bố mẹ vì vấn đề đi du học, Tiểu Điền muốn chia căn nhà thuộc sở hữu chung nhưng bố mẹ cô không bán căn nhà và cũng không đồng ý mua lại phần tài sản thuộc sở hữu của cô. Đến tháng 7/2021, Tiểu Điền và bố mẹ đã ký “thỏa thuận” với nội dung, đợi khi nào bà nội “trăm tuổi”, bố mẹ Tiểu Điền sẽ bán căn nhà nói trên và sẽ chia tiền cho cô.

Tiểu Điền cho biết, du học là ước mơ của cô nhiều năm qua nhưng bố mẹ cô luôn từ chối hỗ trợ tài chính, cô từng đề nghị bán căn nhà để chia tiền hoặc bán phần tài sản cô đang sở hữu cho bố mẹ nhưng bố mẹ cô kiên quyết không đồng ý. Vì vậy, Tiểu Điền đã làm đơn kiện bố mẹ ra tòa với lý do cần tiền đi du học và muốn nhận được số tiền tương đương 1/3 giá trị căn nhà.

Tại phiên xét xử, bố mẹ Tiểu Điền cho rằng, căn nhà là tài sản chung của ba người. Hơn nữa trong những năm gần đây, họ đã giúp Tiểu Điền trả nhiều khoản vay và các chi phí khác nhau với tổng trị giá hơn 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1.6 tỷ đồng). Bố mẹ Tiểu Điền cũng chủ động liên hệ với một số trường ở nước ngoài cho con gái nhưng Tiểu Điền luôn từ chối. Hiện tại, bố mẹ Tiểu Điền không có khả năng trả 1/3 giá trị căn nhà cho con gái nên không đồng ý với điều kiện Tiểu Điền đưa ra.

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 Mặc dù bà nội vẫn đang sống trong căn nhà này nhưng Tiểu Điền vẫn nhất quyết đòi bán nhà - Ảnh minh họa: Internet

Điều đáng nói, chủ sở hữu ban đầu của căn nhà là bà nội của Tiểu Điền hiện vẫn đang sống trong căn nhà này. Bên cạnh đó, nguyên đơn và bị đơn từng có “thỏa thuận” đợi đến khi bà nội “trăm tuổi” mới bán căn nhà. Chính vì vậy, tòa án đã bác bỏ mọi yêu cầu của Tiểu Điền.

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Từ khóa:   hỗ trợ tài chính tài sản chung kiện bố mẹ ra tòa

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