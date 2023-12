Theo hồ sơ vụ án, ngày 23/9/2019, Tần Lan trở về ngôi làng nơi chồng cô là Triệu Quân sinh sống để dự tiệc cưới cháu trai. Tần Lan thường xuyên đi làm xa nên không sống cùng chồng. Triệu Quân vô cùng vui mừng khi thấy vợ trở về nhưng anh không ngờ cái chết của vợ lại đến đột ngột như vậy.

Triệu Quân cho biết, do bận rộn cả ngày nên tối hôm đó anh ngủ rất say. Đến gần sáng, anh tỉnh dậy do khát nước thì không thấy Tần Lan đâu. Triệu Quân gọi nhưng không thấy Tần Lan trả lời, tuy nhiên khi đến căn phòng phía đông Triệu Quân phát hiện vợ mình đã chết trong tư thế treo cổ. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó anh thông báo cho hàng xóm và hai con về vụ việc rồi gấp rút tổ chức đám tang cho Tần Lan.