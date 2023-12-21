Chính gia đình Tần Lan đã báo vụ việc này cho cảnh sát và yêu cầu được khám nghiệm tử thi. Sau khi Tần Lan được chôn cất, gia đình cô mới được biết việc con gái mình "tự tử". Điều này khiến mọi người nghi ngờ, liệu đằng sau vụ việc này có ấn chứa bí mật động trời nào hay không?

Năm 2019, đồn cảnh sát Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc nhận được một cuộc điện thoại rất kỳ lạ. Người báo án nói rằng anh muốn cảnh sát khám nghiệm tử thi một người mới mất, anh tin rằng nạn nhân bị sát hại và muốn tìm kiếm công lý. Phía cảnh sát đã mở cuộc điều tra ngay sau đó. Hóa ra người phụ nữ mới qua đời tên Tần Lan, theo lời chồng cô thì Tần Lan treo cổ tự tử vào sáng sớm, tuy nhiên chỉ trong vòng một ngày, người chồng đã vội vã chôn cất vợ.

Triệu Quân cho biết, do bận rộn cả ngày nên tối hôm đó anh ngủ rất say. Đến gần sáng, anh tỉnh dậy do khát nước thì không thấy Tần Lan đâu. Triệu Quân gọi nhưng không thấy Tần Lan trả lời, tuy nhiên khi đến căn phòng phía đông Triệu Quân phát hiện vợ mình đã chết trong tư thế treo cổ. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó anh thông báo cho hàng xóm và hai con về vụ việc rồi gấp rút tổ chức đám tang cho Tần Lan.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 23/9/2019, Tần Lan trở về ngôi làng nơi chồng cô là Triệu Quân sinh sống để dự tiệc cưới cháu trai. Tần Lan thường xuyên đi làm xa nên không sống cùng chồng. Triệu Quân vô cùng vui mừng khi thấy vợ trở về nhưng anh không ngờ cái chết của vợ lại đến đột ngột như vậy.

Trong đám tang, nhiều người cảm thấy khó hiểu vì phía gia đình Tần Lan không có ai xuất hiện, trong khi đó Triệu Quân muốn chôn cất vợ ngay trong buổi chiều hôm đó. Anh giải thích với những người hàng xóm rằng, do nhà vợ ở quá xa không đến kịp, thời tiết nóng nên phải chôn cất sớm nếu không thi thể sẽ bị phân hủy. Vậy nhưng, ngày hôm sau, xe cảnh sát đã đến phần mộ của Tần Lan tiến hành điều tra về cái chết của cô.

Triệu Quân khai rằng, Tần Lan đã thắt cổ tự tử khi về thăm nhà

Hóa ra người em trai của Tần Lan đã báo cảnh sát, người này cho biết, chị gái mình thường là người rất tích cực nói chuyện trong nhóm Wechat của gia đình, Tần Lan thường xuyên gửi tin nhắn để tạo không khí sôi nổi và chia sẻ nhiều thứ, tuy nhiên 2 ngày qua không thấy cô nhắn tin. Điều này khiến gia đình Tần Lan hoài nghi, người em trai gọi điện cho con của Tần Lan mới biết tin chị gái đã qua đời vì tự tử. Nhận thấy sự việc không đơn giản, người em vội vàng báo cảnh sát.

Triệu Quân tỏ ra rất bình tĩnh, người này cho biết mối quan hệ giữa anh và vợ rất tốt, tình hình kinh tế của gia đình cũng ổn định, tuy nhiên hành động chôn cất Tần Lan quá vội vàng khiến cảnh sát nghi ngờ Triệu Quân. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện vào tháng 8/2019, Tần Lan từng về quê Tứ Xuyên nhưng lại đi cùng một người đàn ông tên Ngưu Lương. Cảnh sát tìm đến gia đình Tần Lan và được biết có người đàn ông này.

Hóa ra Ngưu Lương và Tần Lan có tình cảm với nhau, Tần Lan đã lên kế hoạch ly hôn với chồng để được ở bên người tình. Khi cảnh sát tìm đến, Ngưu Lương không hề né tránh mối quan hệ với Tần Lan, vào ngày xảy ra vụ án, anh làm việc tại nhà máy có sự chứng kiến của rất nhiều người, điều này loại bỏ khả năng Ngưu Lương là nghi phạm. Mọi nghi ngờ lúc này dồn về phía Triệu Quân.

Triệu Quân đã khai nhận toàn bộ tội ác của mình khi bị bắt

Đúng lúc này, kết quả khám nghiệm tử thi của Tần Lan đã có, báo cáo cho thấy, nạn nhân không chết vì tự sát mà là bị bóp cổ đến chết. Triệu Quân cố gắng bình tĩnh nhưng tất cả bằng chứng đều cho thấy anh là nghi phạm lớn nhất. Cuối cùng, Triệu Quân đã thừa nhận toàn bộ tội ác của mình.

Thời gian trước, Triệu Quân phát hiện vợ lừa dối mình, hai vợ chồng Triệu Quân không hề yêu thương nhau như lời đồn của dân làng. Cách đây vài tháng, Tần Lan đòi ly hôn, Triệu Quân đi theo vợ lên thị trấn thì phát hiện cô ngoại tình. Triệu Quân muốn nghe giải thích từ vợ nhưng Tần Lan vẫn nhất quyết đòi ly hôn. Lần này Tần Lan về nhà, Triệu Quân muốn níu kéo vợ nhưng thái độ thờ ơ của Tần Lan đã khiến Triệu Quân nảy sinh ý định giết người.