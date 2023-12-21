Mới đây, một nam streamer đã qua đời ngay khi đang phát sóng trực tiếp với thử thách uống rượu khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Theo Sohu, mới đây nam streamer có tên Hoàng Trung Nguyên đến từ Trung Quốc đã qua đời ngay khi đang phát sóng trực tiếp thử thách uống rượu. Được biết trước đây, Hoàng Trung Nguyên từng thực hiện thử thách nuốt nòng nọc, nuốt chuột và tàn thuốc trong lúc livestream. Sự việc này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung.

Hoàng Trung Nguyên đã thực hiện nhiều thử thách khó trên sóng livestream

Nguồn tin này cho hay, Hoàng Trung Nguyên là streamer theo hợp đồng của một nền tảng phát sóng trực tiếp. Anh thực hiện thử thách uống rượu và trò chuyện trên sóng livestream, nhờ đó đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ. Tuy nhiên, hành vi phát sóng trực tiếp của Hoàng Trung Nguyên có vấn đề nghiêm trọng. Ngoài việc nuốt nòng nọc, chuột và tàn thuốc, anh còn hút thuốc và ăn quá nhiều trong lúc livestream, điều này để lại ấn tượng rất xấu cho khán giả.

Nhiều ý kiến đến từ cư dân mạng xứ Trung cho thấy, các nền tảng phát sóng trực tiếp nên thực hiện quản lý và giám sát chặt chẽ hơn, tuyệt đối không cho phép hành vi phát sóng trực tiếp nguy hiểm như thế này tiếp tục diễn ra. Bên cạnh đó, người xem cũng cần có ý thức tự bảo vệ bản thân, không mù quáng theo đuổi những nội dung phát sóng trực tiếp thô tục, nguy hại để tránh gây ảnh hưởng xấu đến bản thân và người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-streamer-tu-vong-khi-dang-phat-song-truc-tiep-thu-thach-uong-ruou-639262.html