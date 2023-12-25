Bị trăn dài 3 mét tấn công, người đàn ông tự cứu mình bằng cách dùng răng cắn chết con trăn khổng lồ

Thế giới 25/12/2023 16:30

Một người đàn ông 48 tuổi đã dùng răng cắn vào cổ con trăn dài 3 mét sau khi bị con trăn khổng lồ này tấn công.

Theo 163, một người đàn ông người Philippines đã sống sót thần kỳ sau khi bị con trăn dài hơn 3 mét tấn công. Người đàn ông 48 tuổi này đã tự cứu bản thân bằng cách cắn vào cổ con trăn khiến nó chết sau đó. Được biết, vào khoảng 2 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 20/12, anh Boljulio Aleria – 48 tuổi người Philippines đang chạy xe máy trên đường thì phát hiện một con trăn dài 3 mét lao ra khỏi bãi cỏ và chặn đường. Trước sự ngạc nhiên của Aleria, con trăn khổng lồ bất ngờ tấn công anh.

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 Con trăn khổng lồ xuất hiện trên đường đi và đã tấn công Aleria

Aleria cho biết, anh đã cố gắng dừng xe để con trăn đi qua nhưng nó vẫn lao tới, sau đó con trăn cắn vào tay Aleria khiến anh phải buông tay lái xe máy. Tiếp theo đó, con trăn khổng lồ quấn lấy người như đang muốn giết Aleria, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Khi tính mạnh bị đe dọa, Aleria đã thực hiện đòn phản công quyết đoán. Aleria cho biết: “Tôi nhận ra rằng, nếu không chống trả tôi sẽ chết. Cơ hội sống sót duy nhất của tôi là cắn vào cổ nó và hy vọng nó sẽ thả lỏng”. Aleria dùng bàn tay không bị thương tóm lấy cổ con trăn, rồi dùng răng cắn vào cổ nó. Sau 10 phút giằng co, con trăn cuối cùng cũng thả lỏng, ngã xuống đất và chết. Aleria cảm thấy choáng váng vì bị mất máu quá nhiều, anh lê lết cơ thể bị thương đến một ngôi nhà gần đó nhờ giúp đỡ. Dân làng gọi xe cấp cứu và đưa anh tới bệnh viện.

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 Để tự cứu mình, người đàn ông 48 tuổi đã dùng răng cắn vào cổ con trăn dài 3 mét

Hiện tại, tình trạng sức khỏa của Aleria đã ổn định nhưng cổ tay anh vẫn còn đau. Còn về con trăn khổng lồ, dân làng đã “dùng nó làm thức ăn”. Sau khi sự việc này được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bày tỏ bàng hoàng trước “trận chiến giữa người và trăn” này.

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