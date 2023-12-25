Đang lướt điện thoại người phụ nữ vô tình phát hiện chồng có thêm 2 vợ, 3 con

Thế giới 25/12/2023 11:38

Trong lúc đang xem video trên điện thoại, người vợ vô tình phát hiện hình cưới của chồng và một người phụ nữ khác, cô bàng hoàng khi biết sự thật phía sau.

Câu chuyện của bà Ngô đến từ Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc không khác gì kịch bản một bộ phim truyền hình. Trong lúc lướt điện thoại xem video, bà Ngô vô tình phát hiện hình cưới của ông Chu – chồng mình với một người phụ nữ khác.

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 Bà Ngô vô tình phát hiện bí mật động trời của chồng khi đang lướt điện thoại - Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình điều tra, bà Ngô phát hiện bí mật động trời của chồng. Thì ra ông Chu đã tổ chức đám cưới với Vương Đa Đa, người phụ nữ này còn sinh cho chồng bà Ngô 2 đứa con. Tìm kiếm lịch sử chuyển khoản của chồng, bà Ngô phát hiện ông Chu đã chuyển khoản cho Vương Đa Đa tổng cộng 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 14 tỷ đồng). Ngoài Vương Đa Đa, ông Chu cũng tổ chức đám cưới với một người phụ nữ khác tên Thần Thần, người này cũng đã sinh cho ông Chu 1 đứa con và nhận từ ông Chu 800.000 nhân dân tệ (khoảng 2.8 tỷ đồng).

Sau khi thu thập chứng cứ và bằng chứng chuyển tiền, bà Ngô đã đệ đơn ly hôn và khởi kiện chồng cùng hai người phụ nữ kia ra tòa với mục đích đòi lại số tiền trên. Tại tòa án, Thần Thần – cô gái mới ngoài 20 tuổi nhưng đã làm mẹ cho biết, cô cũng là nạn nhân, ông Chu đã lừa dối cô. Khi biết ông Chu đã có gia đình thì cô đang mang thai, bây giờ biết ông Chu có những 2 người vợ cô càng thấy hối hận hơn. Chính thái độ này của Thần Thần đã khiến bà Ngô động lòng, bà Ngô không truy cứu trách nhiệm pháp lý với Thần Thần và không yêu cầu cô phải trả lại số tiền đã nhận.

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 Ngoài bà Ngô, ông Chu đã kết hôn với hai người phụ nữ khác và có 3 đứa con - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Vương Đa Đa lại từ chối trả lại số tiền 4 triệu nhân dân tệ với lý do số tiền đó là thu nhập hợp pháp của cô và cô chưa hề nhận bất cứ món quà nào từ ông Chu. Vì vậy Vương Đa Đa sẽ không xin lỗi và không trả lại số tiền mà bà Ngô nói đó là tài sản chung. Cuối cùng, tòa án tuyên bố, số tiền 4 triệu tệ mà ông Chu chuyển cho Vương Đa Đa là không hợp lệ và yêu cầu Vương Đa Đa phải trả lại số tiền đó cho bà Ngô.

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Từ khóa:   bí mật động trời đệ đơn ly hôn trách nhiệm pháp lý

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