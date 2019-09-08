Thấy đôi nam nữ sờ soạng chuẩn bị 'ân ái' trên taxi, nữ tài xế phản ứng cực gắt khiến dân mạng tán thưởng

Cách xử trí thông minh và quyết liệt của nữ tài xế taxi khi chứng kiến hành động phản cảm của đôi nam nữ được dân mạng tán thưởng.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hành động phản cảm của đôi nam nữ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hình ảnh cho thấy đôi nam nữ dường như coi tài xế taxi là người vô hình, thản nhiên ôm hôn cuồng nhiệt và làm những hành động nhạy cảm như đang ân ái khiến người xem bức xúc.

Theo CNT News, người đăng tải hình ảnh trên là nữ tài xế làm việc tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Nữ tài xế kể đôi nam nữ luôn nắm tay nhau, quấn quýt không rời suốt từ lúc lên xe. Sau đó, cặp đôi đã có những hành động quá trớn như chốn riêng tư. Lợi dụng trời tối và trong xe không bật đèn, chàng trai đã liên tục sờ soạng lên những bộ phận nhạy cảm trên người bạn gái, thậm chí sau đó còn cởi khóa quần định "hành sự" ngay trên taxi.

Hành động phản cảm của đôi nam nữ trên taxi khiến tài xế bức xúc - Ảnh: CNT News

Những hành động phản cảm đó đã lọt vào tầm mắt của nữ tài xế. Vì quá bức xúc, cô quyết định lấy điện thoại của mình để bí mật quay một đoạn clip trong xe làm bằng chứng. Sau đó, nữ tài xế đột ngột dừng xe giữa đường, yêu cầu cặp đôi trẻ xuống xe vì cô không muốn phục vụ họ thêm nữa, càng không thể chấp nhận được những hành động riêng tư ngay trong xe của mình.

Đôi nam nữ cũng tỏ ra không vừa khi liên tục quát tháo và chửi rủa nữ tài xế. Tuy nhiên, nữ tài xế không hề e sợ những lời dọa nạt ấy. Cô thẳng thừng tuyên bố: "Xe của tôi không phải là khách sạn", sau đó đuổi hai vị khách xuống để tiếp tục công việc của mình.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, sự việc trên đã nhận về vô số ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ nữ tài xế, một số khác cho rằng cô đang làm quá mọi chuyện.

"Hành vi phản cảm của cặp đôi là không thể chấp nhận được. Tài xế đã hành động đúng đắn"; "Giới trẻ bây giờ sống thoáng nhỉ"; "Chỗ công cộng chứ có phải khách sạn đâu, đuổi xuống xe là đúng"; "Nếu là tôi thì sẽ mặc kệ họ, miễn sao họ xuống xe trả tiền đầy đủ là được"; "Tôi thấy tài xế nên tập trung lái xe thì hơn"...

Cặp đôi 'mây mưa' ở bể bơi trong suốt khiến 'khán giả' bên dưới choáng váng Hình ảnh cặp đôi làm chuyện ấy nơi công cộng trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người hiện đang nhận về nhiều ý kiến chỉ trích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-doi-nam-nu-so-soang-chuan-bi-an-ai-tren-taxi-nu-tai-xe-phan-ung-cuc-gat-khien-dan-mang-tan-thuong-337133.html