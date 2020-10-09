Thấy con sinh ra nhăn nheo, mẹ bèn trang điểm cho xinh đẹp, sau đó phải bế con chạy gấp vào bệnh viện

Thế giới 09/10/2020 12:04

Thấy con mới sinh xấu xí, người mẹ trang điểm cho con. Tuy nhiên sau đó người phụ nữ phải tẩy trang gấp và đưa bé đến bệnh viện.

Trẻ em mới sinh thường có làn da nhăn nheo, không mấy xinh xắn. Theo thời gian, vẻ ngoài của trẻ sẽ thay đổi. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu được điều này. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện người mẹ trang điểm cho con để bé trở nên xinh đẹp hơn khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

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Thấy con mới sinh xấu xí, người mẹ tỏ ra lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, người mẹ này tên là Tiểu Linh, mới sinh con lần đầu. Ngay khi con chào đời, Tiểu Linh vô cùng lo lắng vì thấy con mình có diện mạo xấu xí, nhăn nheo. Trong khi đó, cả hai vợ chồng đều sở hữu vẻ ngoài khá ổn. Khi thấy Tiểu Linh thất vọng về ngoại hình của con, mọi người đã khuyên rằng khi lớn lên ngoại hình đứa trẻ sẽ thay đổi. Dù vậy, Tiểu Linh vẫn khó chịu trong lòng.

Vào ngày sinh nhật của chồng, người mẹ quyết định lấy mỹ phẩm trang điểm cho con gái nhỏ. Sau khi thấy con trở nên xinh đẹp hơn đôi chút, Tiểu Linh mới cảm thấy phần nào hài lòng.

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Người mẹ trang điểm cho con khiến bé bị dị ứng - Ảnh minh họa: Internet

Đến khi bế con lên cho bú, người mẹ trẻ bàng hoàng phát hiện khuôn mặt đứa trẻ nổi đầy mẩn đỏ. Nguyên nhân là do da trẻ sơ sinh vô cùng nhạy cảm dẫn đến việc dị ứng mỹ phẩm. Lúc này, cả gia đình đã phải nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện để khám và điều trị.

Ngay khi được chia sẻ, câu chuyện này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được mọi người bàn luận không ngừng. Hầu hết mọi người đều bức xúc trước hành vi vô trách nhiệm của bà mẹ trẻ và cho rằng đây chính là bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh. Tuyệt đối không nên lạm dụng mỹ phẩm khi trẻ còn quá nhỏ vì có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

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Sau khi trở về căn nhà bỏ trống, ông T. phát hiện một thi thể đang phân hủy nặng. Qua quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự.

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