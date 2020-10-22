Thấy con mình ngày càng giống anh hàng xóm, chồng lén xét nghiệm ADN rồi về nhà tra hỏi vợ, sự thật khiến tất cả sững sờ

Thấy con mình ngày càng giống anh hàng xóm, chồng lén xét nghiệm ADN nhưng sự thật khiến tất cả sững sờ.

Theo thông tin đăng tải trên Sohu, Xiao Zhou và Xiao Wang (sống tại Trung Quốc) vốn là hàng xóm và bạn bè thân thiết. Không những vậy, cả hai còn kết hôn cùng thời điểm, sinh con cùng một ngày nên lại càng gắn bó. Trong thời gian mang thai, vợ anh Zhou đi siêu âm và có kết quả là con gái. Điều này khiến hai vợ chồng rất vui vì anh Zhou luôn mong ước có một cô công chúa. Đáng tiếc là vợ anh Zhou lại sinh non, bản thân anh thì đi làm xa không về kịp. Không còn cách nào khác, Zhou nhờ anh Wang đưa vợ vào viện. Đúng ngày hôm đó, vợ anh Wang cũng chuyển dạ. Kết quả là hai người phụ nữ sinh con cùng một ngày.

May mắn là khi Zhou trở về thì vợ đã "mẹ tròn con vuông". Tuy nhiên điều khiến anh chưng hửng là vợ anh lại sinh con trai, trái ngược với kết quả siêu âm lúc ban đầu. Nghĩ siêu âm cũng có lúc nhầm lẫn nên anh không để tâm nhiều nữa. Trong khi đó, vợ anh Wang lại sinh một cô con gái. Zhou rất vui và nhận bé gái làm con nuôi. Nhờ vậy hai gia đình ngày càng gắn bó thân thiết.

Hai đứa trẻ chào đời cùng một ngày - Ảnh minh họa: Sohu Khoảng 2 năm sau, Xiao Zhou bỗng thấy hoang mang khi thấy con trai anh nhìn rất giống anh Wang hàng xóm. Một số người còn nhầm lẫn bé trai là con ruột của anh Wang vì hai người rất giống nhau. Sau nhiều ngày suy nghĩ đắn đó, anh Zhou quyết định đi xét nghiệm ADN để làm rõ mọi chuyện. Kết quả khiến ông bố trẻ sững sờ, bé trai anh nuôi nấng suốt 2 năm qua không phải con ruột của anh. Ngay cả vợ anh Zhou cũng khóc lên khóc xuống khi biết chuyện. Cô khẳng định mình không có bất cứ quan hệ gì với anh hàng xóm. Người vợ cũng quyết định đi xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy cô và con trai cũng không hề có quan hệ huyết thống nào. Không còn cách nào khác, Zhou mang kết quả xét nghiệm ADN sang nói chuyện thẳng thắn với anh hàng xóm. Sự thật khiến cả hai lặng người. Hóa ra, anh Wang cũng luôn mong mỏi có con gái. Thế nên trong ngày đưa vợ của anh Zhou đi sinh, anh Wang đã lén trao đổi hai đứa trẻ. Sự việc khiến Zhou hết sức bất ngờ và tức giận. Anh không ngờ người bạn tốt mình luôn tin tưởng lại có thể gây ra sự việc động trời như vậy. Cuối cùng hai gia đình quyết định đổi lại con. Gia đình Xiao Zhou cũng chuyển đi nơi khác và không bao giờ gặp lại Xiao Wang nữa.

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