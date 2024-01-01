Thấy bệnh nhân cử động khi đang phẫu thuật, bác sĩ tức giận làm ra hành động khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Thế giới 01/01/2024 10:56

Một bác sĩ mắt ở Trung Quốc đã bị đình chỉ công việc và đang bị điều tra sau khi một bài đăng trên mạng xã hội lan truyền cho thấy ông đã ông làm ra hành động khó có thể chấp nhận khi đang phẫu thuật.

Mới đây, một chi nhánh của Bệnh viện Mắt AIER được nhượng quyền ở Quý Cảng, phía tây nam khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cho biết trong một tuyên bố ngày 20/12 rằng chủ tịch của bệnh viện, họ Feng, đã bị đình chỉ công tác.

Theo báo cáo trên Red Star News, ông đang bị điều tra về sai sót y khoa trong một sự cố xảy ra vào năm 2019. Lúc đó, bệnh nhân lớn tuổi của ông, tên họ là Qin, đang điều trị cận thị cho mắt trái.

Bệnh viện cho biết sau khi được tiêm chất gây tê địa phương, bà cảm thấy khó chịu và bắt đầu di chuyển và chạm vào khuôn mặt.

Feng cho biết anh đã nhiều lần dặn bệnh nhân không được cử động nhưng cô không đáp lại vì không hiểu tiếng phổ thông.

Tuyên bố của bệnh viện cho biết, để tránh những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra do hành động của cô, bác sĩ đã đấm vào đầu bệnh nhân nhiều lần, đồng thời cho biết thêm rằng bác sĩ không có ý định và trên thực tế đã không gây hại cho bệnh nhân.

Thấy bệnh nhân cử động khi đang phẫu thuật, bác sĩ tức giận làm ra hành động khiến cư dân mạng phẫn nộ. - Ảnh 1
Người phụ nữ lớn tuổi đang được phẫu thuật đục thủy tinh thể và đã được gây tê cục bộ. Ảnh: Douyin

Đoạn video ghi lại ca phẫu thuật cho thấy hai đồng nghiệp của Feng xuất hiện để giúp kiềm chế người phụ nữ lớn tuổi.

Con trai của bệnh nhân, họ Su, cho biết anh đã khiếu nại với bệnh viện về hành động của bác sĩ và chỉ nhận được 500 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu) tiền bồi thường.

Một cuộc tranh cãi đã nổ ra về sự cố xảy ra 4 năm trước và bắt đầu trở nên nổi tiếng vào giữa tháng 12 sau khi tiết vụ việc được tiết lộ trên mạng do Su đã liên hệ với Ai Fen, một bác sĩ đóng vai trò anh hùng trong cuộc chiến chống lại Covid-19 và có hai triệu người hâm mộ trên Weibo.

Ai cũng đã bị cuốn vào một cuộc chiến pháp lý với Bệnh viện Mắt AIER, nơi mà cô tố cáo đã xảy ra sơ suất trong ca phẫu thuật mắt mà cô đã trải qua. Cô đã thua kiện và bị bệnh viện kiện ngược lại vì tội phỉ báng.

Sau khi vụ việc bùng phát trở lại vào đầu tháng này, bệnh viện ở Quảng Tây đã thừa nhận rằng bác sĩ không nên đối xử thô lỗ với bệnh nhân dưới bất kỳ hoàn cảnh nào và hành động của Feng đã vi phạm quy tắc ứng xử của nhân viên y tế.

Thấy bệnh nhân cử động khi đang phẫu thuật, bác sĩ tức giận làm ra hành động khiến cư dân mạng phẫn nộ. - Ảnh 2
Một video lan truyền trên mạng ghi lại hình ảnh bác sĩ đánh vào đầu người phụ nữ. Ảnh: Douyin

Các lãnh đạo y tế cũng đã sa thải giám đốc điều hành bệnh viện vì không báo cáo vụ việc lên lãnh đạo cấp trên.

Cơ quan y tế địa phương cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành và kết quả sẽ sớm được công bố.

Trong một trường hợp trước đó về hành vi y tế không phù hợp, một bác sĩ phụ khoa ở tỉnh phía đông Giang Tô đã bị đình chỉ công tác hồi tháng 2 sau khi ông này chia sẻ một bức ảnh lên mạng xã hội về công việc của mình cho thấy bộ phận nhạy cảm của một bệnh nhân.

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