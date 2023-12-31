Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ thủ phạm sau khi cưỡng hiếp nữ sinh 17 tuổi đến mức mang thai ngay tại khách sạn.

Ngày 5/12, ở tỉnh Tây Kalimantan, Indonesia, đã xảy ra vụ cưỡng hiếp nữ sinh 17 tuổi ngay tại khách sạn.

Theo đó, vụ việc bắt đầu từ khi hung thủ tên Eko Suprayitno (27 tuổi) gửi tin nhắn trực tiếp tới tài khoản mạng xã hội của nạn nhân.

Tuy nhiên, hung thủ lúc đó đã sử dụng tài khoản có tên Wijayawijaya để hẹn nhau gặp mặt nhưng nữ sinh này từ chối và sau nhiều lần thuyết phục nạn nhân cuối cùng đồng ý.

Khi gặp nhau, nạn nhân và hung thủ đang đi loanh quanh tìm địa điểm ăn uống. Cuối cùng họ dừng lại ở một quán ăn khi trời đang mưa.

“Khi hai người gặp nhau, nạn nhân vẫn chưa nhận ra đó là ai vì nghi phạm vẫn đeo khẩu trang. Nhưng sau khi mở ra, nạn nhân rất bất ngờ khi biết đó là thầy giáo. Vì vậy họ nhận ra nhau”, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, nghi phạm đã thuyết phục nạn nhân để đi đến khách sạn. Ban đầu, nạn nhân đã từ chối nhưng nghi phạm đã thành công trong việc thuyết phục và làm cho nạn nhân tin tưởng.

“Nghi phạm thừa nhận rằng lúc đầu vào khách sạn anh ta chỉ ngồi một chỗ nhưng sau đó anh đã cưỡng hiếp nạn nhân hai lần”, quan chức này cho hay.

Vụ cưỡng hiếp đã khiến nạn nhân mang thai được 7 tháng. Bạn của nạn nhân, người biết chuyện đã xảy ra, cuối cùng đã nói với gia đình nữ sinh.

Ngay sau khi biết chuyện, mẹ của nữ sinh gặng hỏi và biết được sự thật là thầy giáo đã cưỡng hiếp con mình.

Cảnh sát nhận được báo cáo, cuối cùng đã bắt giữ nghi phạm vào ngày 23/12 vừa qua. Lúc đó, nghi phạm đã cố gắng trốn tránh trước cảnh sát.

Đối với hành vi cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, nghi phạm có thể đối diện với mức án 15 năm tù.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-17-tuoi-bi-cuong-hiep-ngay-tai-khach-san-nghi-pham-khien-nan-nhan-mang-thai-la-nguoi-khong-ai-ngo-toi-641370.html