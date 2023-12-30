Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ nam thanh niên 20 tuổi sau khi cưỡng hiếp và sát hại nạn nhân ngay tại nhà.

Ngày 24/12, ở tỉnh Riau, Indonesia, đã xảy ra vụ cưỡng hiếp và sát hại cô gái 13 tuổi ngay tại nhà.

Theo đó, vụ án mạng này bắt đầu từ việc phát hiện thi thể nạn nhân phía sau nhà của Tri Anggraini, người đã đi đến một nơi khác để sinh sống.

Một quan sát cảnh sát địa phương cho biết thi thể của nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bị che phủ bởi một tấm bạt. Cha mẹ của nạn nhân cũng đã nói rằng con họ đã mất tích vào ngày 23/12.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, cảnh sát đã tích cực điều tra và bắt giữ nam thanh niên tên FR, 20 tuổi khi đang ẩn náu tại nhà. Tại cơ quan cảnh sát, hung thủ thừa nhận đã sát hại nạn nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết ban đầu hung thủ có ý định quấy rối nhưng nạn nhân chống trả quyết liệt và bỏ chạy. Bé gái có gọi điện cho bố mẹ nhưng họ không trả lời. Trong khi đó, hung thủ tiếp tục đuổi theo và dùng vũ lực ôm chặt nạn nhân.

Sau đó, ném xuống sàn rồi siết cổ, thậm chí dùng bình gốm đánh vào mặt nạn nhân 10 cái khiến bé gái tử vong tại chỗ.

Sau khi qua đời, hung thủ còn cưỡng hiếp nạn nhân rồi lấy điện thoại nhanh chóng tẩu thoát.

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