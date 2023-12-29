Mới sinh con được 7 tháng tuổi, người phụ nữ đăng đàn cầu cứu vì chồng đòi làm “chuyện ấy” 5 đến 6 lần một ngày

Thế giới 29/12/2023 17:37

Mới đây, một người phụ nữ ở Úc mới đây đã lên mạng than phiền rằng chồng cô đòi quan hệ 5 đến 6 lần một ngày sau khi mới sinh con. .

Theo thông tin từ tờ Daily Star (Anh), một phụ nữ người Úc đã đặt câu hỏi ẩn danh trong một nhóm chia sẻ về chăm sóc trẻ em và hôn nhân trên mạng xã hội.

Theo đó, cô và chồng đã sống cùng nhau suốt nhiều năm và có một cô con gái 7 tháng tuổi. Tuy nhiên, sau khi sinh con, chồng cô không những không giảm yêu cầu quan hệ, mà còn yêu cầu từ 5 đến 6 lần mỗi ngày.

Người phụ nữ này cho biết, do sức khỏe không đủ, cô đã đề xuất cho chồng giảm số lần đó xuống còn 3 lần mỗi ngày, nhưng chồng cô không chỉ không đồng ý mà còn đổ lỗi cho cô, cho rằng “cô không muốn quan hệ nữa vì chán ghét anh”.

Mới sinh con được 7 tháng tuổi, người phụ nữ đăng đàn cầu cứu vì chồng đòi làm “chuyện ấy” 5 đến 6 lần một ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô chỉ muốn hỏi mọi người liệu 6 lần mỗi ngày có phải là bình thường không? Liệu có phải lỗi là do cô không?

Sau khi bài viết được đăng lên, thu hút nhiều bình luận từ cộng đồng mạng, nhiều phụ nữ cho rằng chồng của người phụ nữ quá năng nổ.

“Chồng cô quá khoa trương, anh ấy không đi làm sao?”,

“Chồng tôi cùng có 5 lần mỗi tháng là hiếm lắm rồi”,

“Bạn còn phải chăm sóc con nhỏ, đó là đủ làm bạn mệt mỏi rồi”.

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