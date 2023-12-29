Người đàn ông thấy phát hiện vợ ngoại tình khi thấy ảnh trên điện thoại và trong cơn tức giận đã tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Mới đây, một người đàn ông ở Đài Loan (Trung Quốc) đã bị kết án tù chung thân sau khi sát hại vợ vì biết nạn nhân ngoại tình.

Theo bản án, người đàn ông này tên Zeng đã kết hôn và có một đứa con. Vào sáng ngày 11/7/2021, sau khi mới ra khỏi tù, Zeng kiểm tra ảnh trên điện thoại của vợ và bàng hoàng phát hiện ra rằng trong thời gian anh ngồi tù, vợ đã nhận tiền từ một người đàn ông khác để sống.

Hai người cãi nhau gay gắt vì điều này và bất chấp con trai ở bên cạnh, Zeng trong cơn tức giận đã sử dụng một con dao bằng gỗ và con lăn dính bụi để đâm vào ngực vợ và dùng cạnh sắc của chiếc nhẫn để cạo trầy trán nạn nhân, thậm chí đâm con dao vào miệng vợ mình.

Người đàn ông bị cảnh sát bắt sau khi gây án. Ảnh: ET Today

Trong quá trình xét xử, người đàn ông tên Zeng phủ nhận có ý định giết vợ và cho rằng mình chỉ phạm tội gây thương tích dẫn đến cái chết.

Tuy nhiên, tòa án cho rằng anh đã có ý thức rõ ràng khi tấn công các vùng nhạy cảm trên cơ thể như ngực, bụng, đầu và cổ có thể gây tổn thương nghiêm trọng hoặc ngạt thở dẫn đến tử vong.

Thậm chí còn sử dụng con dao đâm vào miệng. Việc này đã tạo ra những tổn thương nghiêm trọng cho vị trí quan trọng trên cơ thể nạn nhân và sau khi tấn công, anh không thực hiện bất kỳ biện pháp cứu chữa nào, cho thấy ý đồ giết người.

Cuối cùng, người đàn ông bị toàn tuyên phạt tù chung thân theo luật pháp.

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