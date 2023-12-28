Cảnh sát Indonesia cho biết nữ sinh 15 tuổi bị 4 nam thanh niên chụp ảnh khi đang thực hiện cưỡng hiếp.

Mới đây, cảnh sát ở Bali, Indonesia đã bắt giữ 4 nghi phạm trong vụ cưỡng hiếp một nữ sinh có tên viết tắt là SA (15 tuổi).

Bốn nghi phạm có tên viết tắt là PR (14 tuổi), WM, (14 tuổi) và AB (17 tuổi) và RM (20 tuổi).

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết vụ cưỡng hiếp vào sáng ngày 23/12 và được cha mẹ nạn nhân trình báo vào tối 24/12.

Theo đó, lúc xảy ra vụ việc, nạn nhân đã được một bạn học cấp hai gửi tin nhắn qua ứng dụng và mời ra ngoài. Sau đó, nạn nhân đến một trong những địa điểm của nghi phạm để chơi game và gặp gỡ nói chuyện.

Tiếp đó, nạn nhân được mời uống rượu đến mức say bất tỉnh và 4 nghi phạm lợi dụng thời điểm này để cưỡng hiếp nữ sinh.

Cô gái bị 4 người ép uống rượu đến bất tỉnh. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, liên quan đến việc phát tán ảnh lên mạng xã hội khi thủ phạm cưỡng hiếp nạn nhân, cảnh sát vẫn đang điều tra xem đó là đối tượng nào.

Ngoài ra, cảnh sát đã thu thập đủ bằng chứng để xác định 4 hung thủ là nghi phạm và chứng cứ trong vụ án này là bức ảnh selfie của một trong hai hung thủ với nạn nhân đang bị một hung thủ khác hành hung. Cảnh sát cũng đã lấy được lời khai của nạn nhân và kết quả khám nghiệm tử thi.

Theo luật pháp của Indonesia, người thực hiện hành vi cưỡng hiếp trẻ vị thành niên có thể đối mặt với án tù lên đến 15 năm.

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