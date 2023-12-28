Thử thách tìm con cá giữa một đàn gấu đang "háu ăn": Nếu tìm được bạn sẽ là người có IQ cao và khối óc phán đoán nhạy bén

Thế giới 28/12/2023 10:11

Để hoàn thành thử thách, bạn nên quan sát kỹ càng mục tiêu đang ẩn giấu xung quanh đàn gấu đặc biệt ở phần rìa bức ảnh.

Ảo ảnh quang học đưa ra một cách tiếp cận đặc biệt để nghiên cứu sự phức tạp của tầm nhìn, một phần phức tạp và thú vị trong nhận thức của con người.

Nhiều người đã bị thu hút bởi một ảo ảnh quang học cụ thể nhằm mục đích thể hiện tầm nhìn 20/20 cho những ai có thể phát hiện ra con cá đang ẩn nấp.

Chúng ta sẽ xem xét cơ sở khoa học đằng sau ảo ảnh hấp dẫn này trong bài đăng này và xem xét những hiểu biết sâu sắc mà nó có thể cung cấp về tầm nhìn của con người.

Thử thách tìm con cá giữa một đàn gấu đang 'háu ăn': Nếu tìm được bạn sẽ là người có IQ cao và khối óc phán đoán nhạy bén - Ảnh 1
Thử thách tìm con cá ẩn giấu xung quanh đàn gấu. Ảnh: India Times

Những chú gấu Bắc Cực mặc trang phục ngày lễ đáng yêu được miêu tả trong ảo ảnh. Tuy nhiên, liệu bạn có thể giúp họ chuẩn bị bữa ăn Giáng sinh đúng giờ không?

Bức tranh đáng yêu này chỉ có một con cá ẩn mình giữa những bông tuyết. Mục đích của ảo ảnh quang học là đánh lừa nhận thức của chúng ta bằng cách làm cho nó có vẻ như không có thứ gì đó trong thực tế.

Khi hai người nhìn vào cùng một hình ảnh, họ có thể cảm nhận nó theo những cách rất khác nhau. Câu đố này chủ yếu dạy bạn về sự phối hợp giữa não và thị giác.

Một trong những câu đố khó nhất, câu đố hóc búa, là câu đố mà chỉ một nhà thám hiểm thực sự mới có thể hoàn thành. Để nhận ra manh mối, bạn phải có thị giác và trí tuệ nhạy bén.

Hãy chú ý kỹ vào bức tranh, nếu không bạn có nguy cơ bỏ sót con cá. Ngay cả những người đánh đố giàu kinh nghiệm nhất cũng bối rối trước sự lừa dối này.

Không còn nhiều thời gian nữa, vì vậy đừng để những chú gấu đáng yêu làm bạn xao lãng nhiệm vụ của mình. Đừng lo lắng nếu bạn không nhận được giải pháp; nó sẽ được hiển thị ở cuối.

Thử thách tìm con cá giữa một đàn gấu đang 'háu ăn': Nếu tìm được bạn sẽ là người có IQ cao và khối óc phán đoán nhạy bén - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times
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Từ khóa:   ảo ảnh quang học câu đố tâm lý

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