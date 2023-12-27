Mới đây, một người phụ nữ 34 tuổi ở Brazil đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi cắt “cậu nhỏ” của mình.

Theo thông tin từ tờ Daily Mail (Anh), một người phụ nữ 34 tuổi ở Brazil phát hiện chồng mình và cháu gái 15 tuổi có quan hệ nên rất tức giận trói tay chân, cố định anh ta trên giường rồi dùng dao cắt “cậu nhỏ” của chồng. Sau đó, cô để lại một tấm hình rồi xả thẳng “cậu nhỏ” của chồng xuống bồn cầu.

Ngày 22, người phụ nữ này đã đến cảnh sát ở bang São Paulo, tự đầu thú cùng với anh trai.

“Chào cảnh sát, tôi đến đây để tự thú vì vừa cắt dương vật của chồng tôi”, cô nói. Lý do cô xả “cậu nhỏ” xuống bồn cầu là vì nghe nói “có thể ghép lại được”.

. Người phụ nữ sau khi cắt "cậu nhỏ" của chồng liền đem xuống bồn cầu để xả. Ảnh: ET Today

Chồng của cô, 39 tuổi, được phát hiện còn sống và ngay lập tức đưa đi bệnh viện, hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe.

Người phụ nữ đã bị cảnh sát giữ lại và đang đối mặt với cáo buộc tội giết người không thành.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Theo luật pháp Brazil, độ tuổi tối thiểu cho quan hệ hợp pháp là 14 tuổi và cảnh sát đang điều tra xem chồng cô và cháu gái có quan hệ dưới sự đồng ý từ cả hai bên hay không.

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