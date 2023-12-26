Bé gái 14 tuổi bị 6 nam thanh niên cưỡng hiếp tập thể trong ngôi nhà bỏ hoang, nghi phạm là người không ai ngờ tới

Thế giới 26/12/2023 14:57

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 6 nam thanh niên sau khi có hành vi cưỡng hiếp một bé gái 14 tuổi trong một ngôi nhà bỏ hoang.

Mới đây, ở tỉnh Bắc Maluku, Indonesia, một bé gái 14 tuổi tên RM bị 6 nam thanh niên cưỡng hiếp khi đang trên đường về nhà

Theo đó, vào tối ngày 19/12, nạn nhân đang đi đến nhà anh trai thì gọi cho một người tên JK để yêu cầu được đón vì cô cũng muốn về gia đình mình.

Sau đó, JK ngay lập tức đón nạn nhân. Tuy nhiên, JK lại không trở nên nạn nhân về mà đến ngôi nhà bỏ hoang, nơi mà 5 người khác cũng đang chờ đợi.

Khi tới nơi, JK ngay lập tức ép nạn nhân vào nhà. Lúc này nạn nhân thấy có 5 thanh niên không hề quen biết và JK liền dùng vũ lực kéo nạn nhân vào phòng cưỡng hiếp nạn nhân.

Bé gái 14 tuổi bị 6 nam thanh niên cưỡng hiếp tập thể trong ngôi nhà bỏ hoang, nghi phạm là người không ai ngờ tới - Ảnh 1
6 nam thanh niên bị cảnh sát bắt giữ sau khi có hành vi cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Ảnh: detiknews

Ngay lập tức nạn nhân kêu cứu nhưng không ai để ý. Khi đó, JK tiếp tục hành vi đồi trụy của mình. Chưa dừng lại ở đó, 3 người bạn của JK có mặt tại hiện trường thay phiên nhau xâm hại nạn nhân.

Từ lời khai được biết 2 người còn lại không trực tiếp tham gia mà chỉ giữ nạn nhân để những người khác thực hiện.

Ngay sau khi nhận được thông báo, cảnh sát đã tiến hành điều tra và bắt giữ 6 nam thanh niên trong đó nghi phạm nhỏ nhất là 16 tuổi. Về phía gia đình, họ yêu cầu phải có hình phạt nặng nhất tương ứng với hành vi họ gây ra.

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