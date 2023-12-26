Cảnh sát Mỹ đã tìm thấy thi thể của cậu bé 5 tuổi mất tích gần 20 năm và trước đó mẹ ruột cùng bạn trai của bà cũng đã bị tòa án tuyên phạt vì liên quan đến vụ mất tích của nạn nhân.

Theo thông tin từ đài CNN (Mỹ), Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Carroll thuộc tiểu bang Virginia cho biết sau khi phát hiện ra hài cốt vào năm 2022, họ đã tìm kiếm sự trợ giúp từ một công ty có trụ sở tại Texas chuyên về giải trình tự gen cấp pháp y và nhận dạng phả hệ di truyền.

Cuối cùng, thi thể được ghép lại với nhau và so sánh với DNA của các thành viên trong gia đình, xác nhận rằng họ là hài cốt của Logan Nathaniel Bowman.

Trong bản báo cáo, Bowman 5 tuổi biến mất vào tháng 1 năm 2003 tại một khu rừng. Mẹ ruột của Bowman, Cynthia Davis, và bạn trai lúc đó của cô, Dennis Schermerhorn, bị buộc tội liên quan đến vụ mất tích của đứa trẻ.

Thi thể cậu bé Bowman đã được tìm thấy trong một khu rừng. Ảnh: CNN

Các tài liệu của tòa án cho thấy Davis đã ký một thỏa thuận nhận tội vào tháng 4 năm sau về hai tội là bỏ mặc trẻ em và giết người, với hình phạt là 15 năm tù và 15 năm án treo. Dennis Schermerhorn bị kết án 1 năm tù vì tội bỏ bê trẻ em.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Carroll cho biết các công tố viên dự kiến ​​sẽ đưa ra cáo buộc mới khi có bằng chứng mới, nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Cảnh sát trưởng Kevin Kemp cho biết: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đưa ra mọi cáo buộc cần phải đưa ra”.

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