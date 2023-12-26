Thử thách tìm 3 chiếc ghế sofa trong 10 giây: Nếu hoàn thành bạn là người có IQ cao và khả năng quan sát cực đỉnh

Để giải được câu đố, bạn cần quan sát kỹ từng món đồ từ trái sang phải vì 3 cái ghế nằm ở mỗi vị trí khác nhau.

Khi mùa nghỉ lễ đã đến và khung cảnh vui vẻ xung quanh, một thử thách mới được gọi là 'Ảo ảnh quang học Giáng sinh' đang thu hút sự chú ý của mọi người và tạo ra bầu không khí vui vẻ.

Mục tiêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rõ ràng: tìm thấy không phải một, không phải hai mà là ba chiếc ghế dài ẩn trong khung cảnh Giáng sinh ấm áp trong chớp mắt.

Câu đố trực quan mang tính lễ hội này mang đến yếu tố vui vẻ cho việc tìm kiếm đồ vật bị giấu kín.

Hãy tham gia vào niềm vui lễ hội khi giải quyết bí ẩn của ảo ảnh quang học theo chủ đề Giáng sinh này, kiểm tra khả năng quan sát của bạn và thúc đẩy tinh thần lễ hội của việc điều tra theo mùa.

Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến hành trình khám phá hình ảnh vui nhộn, nơi sự phấn khích của một nhiệm vụ đầy thử thách kết hợp với tinh thần Giáng sinh !

Thử thách tìm ghế sofa trong 10 giây. Ảnh: India Times

Giữa bánh gừng, vòng hoa và mũ ông già Noel vui tươi, hãy nhìn kỹ hơn – đồ nội thất ở ngay đó, hòa quyện một cách tinh tế vào khung cảnh lễ hội.

Trong khi hai cái đầu tiên có thể khá rõ ràng thì chiếc ghế sofa thứ ba lại rất khó xác định. Đây là một gợi ý trong trường hợp bạn gặp khó khăn: những chiếc ghế dài có màu nâu bánh gừng, trắng và đỏ và mỗi chiếc có hai chiếc gối.

Nếu vẫn chưa rõ ràng, giải pháp được cung cấp bên dưới. Đã giấu đi ba chiếc sofa thoải mái để những người quan sát tinh mắt nhất có thể tìm thấy. Ban đầu, nó có vẻ đơn giản, nhưng nếu bạn không chú ý, nó có thể hơi khó khăn một chút.

Đáp án câu đố. Ảnh: India Times

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-thach-tim-3-chiec-ghe-sofa-trong-10-giay-neu-hoan-thanh-ban-la-nguoi-co-iq-cao-va-kha-nang-quan-sat-cuc-dinh-640210.html