Đoạn camera được người con trai họ Wang đăng tải để tưởng nhớ mẹ anh, người đã qua đời vì bệnh ung thư thực quản vào năm ngoái.

Đoạn video ghi lại cử chỉ yêu thương cuối cùng của một người mẹ Trung Quốc đang hấp hối đắp chăn cho con trai đang ngủ của mình đã khiến nhiều người cảm động.

Wang, đến từ tỉnh Thiểm Tây phía tây bắc Trung Quốc, cho biết mẹ anh đã nhận nuôi khi anh mới 3 tháng tuổi. Cha nuôi của anh qua đời khi anh lên 6 và người góa phụ một mình nuôi tám đứa con.

Đoạn phim được ghi lại vào buổi tối trước khi bà qua đời và cho thấy người phụ nữ 88 tuổi đang đắp chăn bông quanh người đàn ông 50 tuổi đang ngủ bên cạnh sau khi chăm sóc bà suốt cả ngày.

Người mẹ đang hấp hối đắp chăn cho con trai. Ảnh: Weibo

Anh cho biết mình vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng khi nghĩ về cái chết của mẹ mình. Tình cảm yêu thương của hai mẹ con đã khiến nhiều người rơi nước mắt.

Một người quan sát nhận xét: “Người mẹ đã bảo vệ con mình ngay cả trong những giây phút cuối đời”.

“Tình yêu của mẹ là vĩ đại nhất”, một người khác nói.

Một người thứ ba viết: “Anh ấy sẽ luôn cảm nhận được hơi ấm của chiếc chăn mà bà ấy đã đắp cho anh ấy vào buổi tối hôm đó”.

Những câu chuyện về tình yêu thương, sự quan tâm giữa cha mẹ và con cái không bao giờ thất bại trong việc khơi dậy những cảm xúc mạnh mẽ của cư dân mạng Trung Quốc.

Vào ngày 15 tháng 12, một người đàn ông 27 tuổi ở tỉnh Liêu Ninh phía đông bắc Trung Quốc đã đăng một đoạn video về mẹ anh, người đang bị bệnh nặng vì ung thư giai đoạn cuối, đang nấu món mì với tương đậu chiên yêu thích của anh. Đó là bữa ăn đầu tiên cô làm cho anh sau ba tháng.

Người phụ nữ gầy gò, chỉ nặng 35kg và phải thở oxy từ máy thở sau khi vất vả nấu bữa tối, nhất quyết đòi làm mì mà không cần sự giúp đỡ của con trai.

Chàng trai họ Ma cho biết anh biết mẹ anh rất muốn làm điều gì đó cho anh trong những ngày cuối đời.

“Tôi không dám tưởng tượng ý nghĩa của bữa ăn này nhưng đêm nay tôi là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới”, anh nói.

Hồi tháng 9, một bé gái 13 tuổi ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đã tìm thấy những bức thư do người mẹ quá cố để lại trong ứng dụng ghi nhớ trên điện thoại di động của cô.

Trong số đó có một điều là lời chúc phúc cho đám cưới sau này của con gái bà.