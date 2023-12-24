Thử thách tìm cây chổi đặc biệt: Nếu làm được bạn sẽ là người có IQ cao và đôi mắt của chim ưng

Thế giới 24/12/2023 10:59

Để hoàn thành câu đố, bạn cần quan sát kỹ từng cây chổi để phát hiện cái đặc biệt nhất trong số đó.

Có một nhiệm vụ thú vị kiểm tra thị lực của bạn trong thế giới ảo ảnh quang học rộng lớn. Nếu bạn đã từng kinh ngạc trước tầm nhìn phi thường của Hawks, hãy sẵn sàng tìm hiểu xem bạn có sở hữu khả năng tương tự hay không.

Ảo ảnh quang học này sẽ làm bạn say mê và kinh ngạc khi khám phá sự phức tạp trong nhận thức về một chiếc chổi thông thường.

Thử thách tìm cây chổi đặc biệt: Nếu làm được bạn sẽ là người có IQ cao và đôi mắt của chim ưng - Ảnh 1
Thử thách tìm cây chổi đặc biệt. Ảnh: India Times

Bức ảnh này được đăng trên blog Dudolf và cho thấy một loạt chổi với nhiều kiểu dáng khác nhau trên chổi và tay cầm.

Bạn phải mất bao lâu để nhận thấy nó? Bằng cách luyện tập những câu đố như thế này thường xuyên, bạn có thể nâng cao trí nhớ và các khả năng nhận thức khác.

Nó cũng cho phép bạn dành 5 phút trong ngày để thư giãn và thoát khỏi những lo toan của cuộc sống.

Bạn có thể sử dụng một số kỹ thuật nhất định để kiểm tra câu đố nhằm nhận được gợi ý để giải hình ảnh đầy thách thức này.

Một số người chơi thà chia hình ảnh thành các phần hư cấu, có kích thước bằng nhau và tìm kiếm từng phần trước khi tiếp tục.

Điều này đảm bảo rằng mọi chi tiết nhỏ đều đã được kiểm tra, giúp ích cho việc giải câu đố.

Nếu vẫn chưa tìm được thì bạn cũng có thể tham khảo đáp án dưới đây.

Thử thách tìm cây chổi đặc biệt: Nếu làm được bạn sẽ là người có IQ cao và đôi mắt của chim ưng - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times
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Từ khóa:   ảo ảnh quang học tâm lý câu đố

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