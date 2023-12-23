Bị trăn quấn đến ngạt thở, người đàn ông làm ra hành động “liều lĩnh” để cứu sống bản thân

Thế giới 23/12/2023 15:30

Bị trăn quấn đến ngạt thở, người đàn ông làm ra hành động “liều lĩnh” để cứu sống bản thân

Theo thông tin từ tờ Daily Star, vào ngày 20/12, một người đàn ông 48 tuổi tên Bolijulio Aleria đến từ đảo Bohol, Philippines đang điều khiển xe máy trên con đường nông thôn ở thị trấn Antquera thì bất ngờ bị con trăn dài khoảng 3 m xuất hiện từ bãi cỏ, trực tiếp chặn đường anh.

Aleria nhận thức rõ sự nguy hiểm của con trăn nên lập tức dừng xe, im lặng chờ con trăn chui ra khỏi bãi cỏ và băng qua đường, không ngờ thay vì bỏ đi, con trăn lại nhanh chóng bò về phía anh và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó cắn mạnh vào cổ tay của Aleria.

Anh chưa kịp phản ứng, con trăn đã nhanh chóng quấn quanh eo anh và siết chặt. Aleria bị thương ở cổ tay, mất rất nhiều máu, vào thời điểm quan trọng, anh dùng sức lực cuối cùng tóm lấy đầu con trăn và cắn mạnh vào cổ.

Bị trăn quấn đến ngạt thở, người đàn ông làm ra hành động “liều lĩnh” để cứu sống bản thân - Ảnh 1
Người đàn ông bị trăn tấn công đến suýt chết. Ảnh minh họa: Internet

Aleria cố gắng cắn đứt cổ con trăn nhưng con trăn bắt đầu mất sức và cuối cùng chết. Sau khi Aleria trốn thoát thành công, anh cảm thấy choáng váng vì mất máu quá nhiều, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức đi bộ đến nhà người dân gần đó và nhờ đối phương gọi xe cấp cứu cho mình.

Ngay khi đội cứu thương đến hiện trường, họ lập tức đưa người đàn ông đến bệnh viện để cấp cứu.

Sau một ngày điều trị, Aleria đã được giải cứu thành công. Đội ngũ y tế chỉ ra rất may con trăn không cắn bất kỳ động mạch chủ nào trên cổ tay, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Aleria hiện đã trở về nhà hồi phục và con trăn chết cuối cùng đã bị dân làng địa phương đem đi nướng và ăn thịt.

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