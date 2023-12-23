Chúng bao gồm từ những lợi ích sức khỏe , chẳng hạn như tăng cường năng lượng dương và giảm sốt, cho đến những lợi ích về mặt tinh thần bao gồm xua đuổi tà ma và tăng vận may.

Tục lệ này xuất phát từ niềm tin truyền thống rằng các chàng trai trẻ là hiện thân của năng lượng dương thuần khiết, đại diện cho sự nam tính và sức sống vô tận.

Để tối đa hóa những tác dụng có mục đích này, nước tiểu được thu thập từ các bé trai dưới 10 tuổi, trong đó giá trị cao nhất là nước tiểu vào buổi sáng đầu tiên của bé trai vào ngày trước khi bé tròn một tháng tuổi.

Nước tiểu được thu thập từ các bé trai dưới 10 tuổi, trong đó mẫu có giá trị nhất là nước tiểu vào buổi sáng đầu tiên. Ảnh: Shutterstock

Trong lịch sử, các nhà giả kim thậm chí còn tặng nước tiểu của các bé trai cho các hoàng đế là “Nước bất tử”, cho rằng nó có thể mang lại sự bất tử.

Hoàng đế Minh Thế Tông của triều đại nhà Minh (1368–1644) đã đặc biệt sử dụng các chất bài tiết trong chế phẩm thuốc tiên của mình để theo đuổi cuộc sống vĩnh cửu.

Những người yêu thích điện ảnh có thể nhớ lại sự mê tín xưa cũ xuất hiện trong bộ phim Mr Vampire năm 1987 , khi nhân vật một đạo sĩ do nam diễn viên Hồng Kông Lâm Chánh Anh thủ vai, sử dụng nước tiểu của một cậu bé để đánh bại phù thủy.

Nhưng có vẻ như ngay cả những “phương pháp chữa trị” dân gian cổ xưa cũng có tác dụng phụ, chẳng hạn như niềm tin rằng bệnh tật của những người sử dụng nước tiểu có thể truyền sang đứa trẻ và việc chia sẻ nước tiểu có thể rút ngắn tuổi thọ của cậu bé.

Truyền thống vẫn được duy trì

Ngày nay, truyền thống này vẫn tiếp tục và có thể được nhìn thấy trong nhiều hoạt động khác nhau nhằm nâng cao sức khỏe và may mắn.

Cụ thể, trong hai món ăn đến từ miền nam Trung Quốc kết hợp với nước tiểu trẻ em, đã được cả nước ca ngợi bao gồm trứng nước tiểu bé trai ở tỉnh Chiết Giang và chân lợn hầm nước tiểu bé trai từ tỉnh Phúc Kiến.

Trứng nước tiểu, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể ở tỉnh Chiết Giang vào năm 2008, là món ngon truyền thống được đặc biệt yêu thích trong dịp Lễ hội Thanh Minh.

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, người ta tin rằng nước tiểu của các cậu bé sở hữu “sức mạnh thần bí” . Ảnh: Shutterstock

Chúng được cho là có tác dụng ngăn ngừa tình trạng buồn ngủ vào mùa xuân và say nắng vào mùa hè.

Quá trình chuẩn bị bao gồm việc thu thập nước tiểu từ các trường mẫu giáo hoặc tiểu học bằng cách sử dụng chậu và xô, làm sạch trứng tươi, cho vào nồi và phủ nước tiểu lên trên.

Ngoài ra, trứng từ các hộ gia đình khác nhau được nấu cùng nhau trong cùng một nồi lớn khoảng hai ngày, mỗi gia đình sẽ đánh dấu trứng của mình bằng than để nhận dạng.

Phương pháp nấu chân giò lợn hầm là hấp trong một chiếc nồi nhỏ có nắp đậy với một ít chất lỏng “thần kỳ”. Món ăn này được cho là có thể bổ sung năng lượng dương khi khỏi bệnh nặng nếu bạn đã già hoặc cơ thể cảm thấy yếu.

Tác dụng được được kiểm chứng

Nhìn chung, y học cổ truyền Trung Quốc từ lâu đã đề cao việc sử dụng nước tiểu của con người. Ví dụ, ren zhong bai , một loại thuốc nổi tiếng của Trung Quốc làm từ cặn nước tiểu, được biết đến với khả năng thanh nhiệt, giảm sưng và cầm máu.

Người ta tin rằng hiệu quả của thuốc có thể được nâng cao bằng cách sắc thuốc bằng nước trộn với nước tiểu. Ảnh: Shutterstock

Tương tự, trộn nước tiểu với nước để sắc thuốc hoặc thêm vào sau khi pha chế thuốc được cho là có tác dụng tăng cường hiệu quả.

Hỗ trợ phục hồi sau sinh

Theo phong tục truyền thống sau sinh của Trung Quốc là “ngồi tháng”, là khoảng thời gian mà các bà mẹ mới sinh nghỉ ngơi và hồi phục sau khi sinh con, nước tiểu của con trai đôi khi được thêm vào món súp mà các bà mẹ thường ăn.

Bài thuốc cổ xưa này của Trung Quốc được cho là giúp thanh nhiệt, giải độc, loại bỏ ứ máu và thúc đẩy tuần hoàn máu.

Xua đuổi tà ma

Nước tiểu của cậu bé đôi khi được đặt trong nhà, có lẽ được bọc kín trong túi nhựa, để năng lượng dương mạnh mẽ của nó có thể trung hòa năng lượng âm, xua đuổi tà ác, xua đuổi vận rủi và mang lại may mắn.

Không có bằng chứng khoa học hiện đại nào chứng minh tính hiệu quả của truyền thống này và việc tiếp tục thực hành nó một phần có thể là do sự miêu tả trong các bộ phim và phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc.