Người đàn ông 31 tuổi dắt con gái lên lễ đường gây xôn xao cộng đồng mạng, cảnh sát địa phương vào cuộc tiết lộ sự thật phía sau

Mới đây, một người đàn ông ở Trung Quốc đã gây xôn xao cộng đồng mạng sau khi đoạn clip dắt con gái lên lễ đường được tiết lộ.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, tại tỉnh Sơn Đông, một người đàn ông gần đây đã đăng một đoạn video nói rằng ông sinh năm 1992 và đã trở thành bố của cô gái khi cô lấy chồng.

Trong video, người đàn ông tự xưng là “bố cô dâu” trông khá trẻ và có vẻ chỉ bằng tuổi cô dâu khiến nhiều cư dân mạng khiếp sợ.

Trong đoạn video được tung ra trước đó, người đàn ông cùng bạn bè chụp ảnh, văn bản kèm theo cho biết, cảm ơn bạn bè đã đồng hành, đến “ngày con gái kết hôn”, đã có 20 năm vẫn đồng hành bên cạnh, camera dừng lại ở huy hiệu trên áo vest của người đàn ông, với chữ “cha” được gắn trên ngực áo.

Người đàn ông dắt con gái lên lễ đường gây xôn xao cộng đồng mạng. Ảnh: ET Today

Sau khi video được phát sóng, nhanh chóng gây nên sự tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một số người kinh hãi bày tỏ:

“Người sinh năm 1992 đã có con gái lấy chồng rồi, còn tôi sinh năm 1993 vẫn chưa lấy chồng”,

“Tôi sinh năm 1996, vẫn cảm thấy mình như một đứa bé”,

“Tôi sinh năm 1988, vẫn độc thân, quá đáng sợ”,

“Chồng tôi sinh năm 1991, con mới 1 tuổi......”.

Đa số người dùng mạng còn đặt ra nghi vấn, nghi ngờ về sự thật của tuổi của người đàn ông này. Nếu anh ta thực sự sinh năm 1992, thì không thể có con gái đủ tuổi để lấy chồng được.

Trả lời vụ việc này, cơ quan công an địa phương cho biết đã liên lạc với người đàn ông liên quan và xác minh thông tin.

Tuổi của người đàn ông này là thật và anh ta đã kết hôn lần thứ 2. Người vợ thứ hai lớn tuổi hơn anh ta và con gái lấy chồng là “con riêng” của vợ, không phải con ruột. Hai người không cùng hộ khẩu và không có hành vi vi phạm pháp luật trong sự việc này.

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