Theo đó, tác giả bài đăng đã nói rằng: “Khi tôi ra khỏi nhà và nhớ có đồ quên, tôi quay lại nhà một chuyến và phát hiện cửa phòng đã được mở, khi bước vào tôi thấy bố chồng của tôi đang sờ mó quần lót của mình(quần lót treo trong phòng)”.

Mới đây, một người phụ nữ đã đăng trên diễn đàn Dcard (Đài Loan) chia sẻ câu chuyện về việc cô phát hiện bố chồng thường lén nhìn quần lót của mình, cảnh tượng đáng sợ này khiến cô toàn thân run lên, vì đây không phải lần đầu tiên xảy ra.

Chồng cô nói rằng nếu cô nói với gia đình chồng thì chỉ làm việc khó khăn hơn cho anh ấy. Tác giả bài viết nói rằng tốt hơn là chúng tôi chuyển ra ngoài sống. Tuy nhiên chồng cô trả lời rằng không có tiền.

Người phụ nữ giải thích rằng cô ấy treo quần lót trong phòng vì đây không phải lần đầu bố chồng của cô ấy lén nhìn, “thường thì tôi khóa cửa khi đi làm, nhưng thật khó để đề phòng. Hôm nay tôi quên khóa cửa, nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh hoàng, toàn thân tôi run lên. Tôi không biết phải làm gì, liệu có nên nói với gia đình ở nhà?”

Còn về phía bố chồng thì nói rằng chỉ vì yêu quá nên mới làm như vậy và sẽ không tái diễn trong tương lai.

Người phụ nữ cho biết: “Nhưng những việc như thế này không phải lần đầu tiên xảy ra, tôi cũng không dám nghĩ đến sự bảo đảm của đối phương. Hiện tại, chỉ cần ông ấy nói chuyện với tôi thôi cũng đã đủ áp lực rồi, thậm chí việc đi ra khỏi phòng vào ban đêm cũng làm tôi căng thẳng”.

Tác giả bài viết nói thêm rằng bố chồng đã từng nghe trộm ngoài cửa phòng. Người phụ nữ thẳng thắn nói: “Không biết nếu tiếp tục như thế này thì tâm lý của tôi có bị ảnh hưởng không. Chồng tôi không làm sai, nhưng việc anh ấy không tìm cách giải quyết vấn đề khiến tôi thất vọng. Tôi không biết liệu có nên nói với gia đình ở nhà hay không”.

Sau khi bài viết này được tiết lộ, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận.

Một số bình luận như: “Hành vi của bố chồng tôi đã là một hình thức ngoại tình với em rồi. Dù ông ấy không thực hiện hành vi nào thực tế nhưng đã gây áp lực tâm lý rất lớn”.

“Bố chồng rất ác độc và chồng bạn cũng vô dụng. Nếu ngọn cỏ không tốt thì cũng sẽ làm cho cành cây không tốt. Hãy cân nhắc việc ly hôn”.

“Hành vi này quá đáng sợ, hãy chuyển đi hoặc quay trở về nhà mẹ.”

“Hãy nói trực tiếp với gia đình về vấn đề này, đây đã là một vấn đề đạo đức”.