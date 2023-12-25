Cổ bị kẹt vào cửa sổ xe ô tô, cậu bé 2 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Thế giới 25/12/2023 12:03

Mới đây, một cậu bé 2 tuổi ở Nhật Bản đã nhập viện trong tình trạng hôn mê sau khi bị cửa số ô tô kẹp vào cổ.

Theo Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Nhật Bản (NHK), vào đêm ngày 21/12, một người đàn ông 30 tuổi quay lại kiểm tra con trai mình khi đang lái xe ở thị trấn Kokubunji, thành phố Takamatsu và bị sốc khi phát hiện ra con trai 2 tuổi đang bị kẹt cổ trong cửa kính điện trên ghế sau của ô tô. Ngay lập tức, anh đã gọi cảnh sát.

Cậu bé được đưa đến bệnh viện để điều trị nhưng não không nhận đủ oxy và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Người đàn ông khai với cảnh sát rằng ông lái xe ra ngoài vào đêm khuya để đưa con trai đi ngủ.

Cổ bị kẹt vào cửa sổ xe ô tô, cậu bé 2 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh 1
Cậu bé 2 tuổi bị cửa sổ xe ô tô kẹt cổ sau khi bố đi ra ngoài. Ảnh: ET Today

Báo cáo chỉ ra rằng ghế lái và những người ngồi ở ghế sau đều nằm trong tầm tay của công tắc cửa sổ chỉnh điện nên cảnh sát cho rằng cửa sổ chỉnh điện đã bị đóng vì lý do nào đó và đang điều tra xem sự việc xảy ra như thế nào.

Ngoài ra, công tắc cửa sổ điện nằm trong tầm tay của tài xế và hành khách ngồi ghế sau nên cậu bé có thể đã chạm vào công tắc.

Cảnh sát cho rằng cửa sổ điện đã bị đóng vì lý do nào đó và hiện đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

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