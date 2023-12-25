Nữ sinh kiếm được hơn 153 tỷ nhờ bán sách nhạy cảm, tiết lộ chuỗi ngành công nghiệp “người lớn” gây sốc

Thế giới 25/12/2023 13:42

Mới đây, một nữ sinh ở Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi bán sách “người lớn” trong trường học.

Cảnh sát tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, gần đây nhận được nhiều phản ánh từ phụ huynh, cho biết con họ đang đọc sách A ở nhà và trường học. Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát phát hiện nghi phạm chính là một nữ sinh họ Qian.

Theo đó, nữ sinh này sẽ liên hệ với các nhà văn để giúp sản xuất tiểu thuyết và truyện tranh người lớn, sau khi hoàn thành sẽ bán chúng.

Vì có ngày càng nhiều nhà văn nên cô đã thành lập một nhóm trên WeChat và bán trực tuyến, từ đó tiếp cận đến nhiều người Trung Quốc.

Công an điều tra của thành phố Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang tuyên bố rằng sách của Qian rất tục tĩu và chứa đầy nội dung người lớn.

Nữ sinh kiếm được hơn 153 tỷ nhờ bán sách nhạy cảm, tiết lộ chuỗi ngành công nghiệp “người lớn” gây sốc - Ảnh 1
Trong cuốn sách chứa rất nhiều nội dung "người lớn". Ảnh: China Press

Được biết, Qian Nu chủ yếu kiếm tiền hoa hồng từ chênh lệch giá vận chuyển giữa độc giả mua sách và công ty chuyển phát nhanh.

Cô sẽ giao hoa hồng cho một nhà máy in ở Thượng Hải, tác giả và nhân viên nền tảng trực tuyến cũng sẽ nhận được tiền. 

Cuối cùng, sau khi cảnh sát thu được bằng chứng hình sự, họ đã bắt giữ 10 người trong đó có Qian và thu giữ 100.000 cuốn sách A, với tổng số tiền là 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 153 tỷ).

Sau khi thông tin này được tiết lộ, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận như

“Chắc hẳn không có ai trong gia đình nào thoát khỏi thể loại này”,

“Không cần phải đoán, chắc chắn bị xử phạt nặng hơn cả cưỡng hiếp”,

“Nghiện khiêu dâm có thể gây nghiện tình dục, giống như ma túy và rượu, có thể gây tổn hại cho hệ thần kinh”.

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