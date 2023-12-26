Mới đây, một người phụ nữ ở Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ vì bị tinh nghi cưỡng hiếp em trai chồng bị tự kỷ.

Theo thông tin từ tờ New York Post (Mỹ), Brooks, một phụ nữ 36 tuổi ở Florida, còn chồng của cô có em trai mắc chứng tự kỷ và không thể tự chăm sóc bản thân, vì vậy trong suốt 10 năm sau kết hôn, cặp vợ chồng này chịu trách nhiệm chăm sóc em trai.

Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2022, Brooks đã báo cảnh sát rằng cô bị chồng và em trai chồng cưỡng hiếp nhiều lần.

Brooks cung cấp chi tiết thời gian và ngày tháng bị cưỡng hiếp, thậm chí còn cung cấp cuộc trò chuyện giữa cô và bạn bè cho các nhà điều tra, trong đó rõ ràng đề cập đến việc cô là nạn nhân. Cô cũng cho biết mình đã rời khỏi nhà và bị gia đình chồng quấy rối.

Brooks, 36 tuổi, bị cáo buộc cưỡng hiếp em trai chồng bị tự kỷ. Ảnh: ET Today

Không ai ngờ rằng một tháng sau khi vụ việc xảy ra, mẹ chồng của Brooks lại báo cảnh sát rằng Brooks đã cưỡng hiếp em trai mắc chứng tự kỷ trong suốt 10 năm qua.

Báo cáo cho biết, nạn nhân đã nói với mẹ rằng Brooks thường xuyên cưỡng hiếp mà không quan tâm đến sự phản kháng của anh. Cô còn xông vào phòng anh và yêu cầu anh “giữ im lặng” và “đừng nói cho ai biết” về quan hệ giữa hai người.

Trong quá trình này, Brooks còn liên tục nhấn mạnh rằng: “Nếu điều này xảy ra thì cũng không sao vì nó khiến tôi cảm thấy tuyệt vời”.

Sau đó, Brooks đã sinh ra một đứa bé vào tháng 1 năm nay và các cơ quan chức năng bang Florida đã xác nhận rằng em trai tự kỷ của Brooks chính là cha đẻ của đứa bé sau khi so sánh ADN của đứa bé với các anh em khác.

Hiện nay, Brooks không chỉ đối mặt với cáo buộc cưỡng hiếp, mà còn phải đối mặt với rất nhiều tội bao gồm báo cáo sai sự thật về tội phạm và khai man.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-36-tuoi-cuong-hiep-em-trai-chong-bi-tu-ky-trong-10-nam-me-nan-nhan-ung-ra-to-cao-tiet-lo-su-that-phia-sau-640280.html