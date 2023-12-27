NASA cảnh báo tiểu hành tinh khổng lồ đang lao về phía Trái Đất

Thế giới 27/12/2023 10:58

NASA vừa thông báo rằng một tiểu hành tinh khổng lồ dài 500 feet (152,4 mét) đang nhanh chóng tiếp cận Trái Đất và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng.

Thông qua các miệng hố của chúng, các tiểu hành tinh - di tích từ hệ mặt trời sơ khai - đã làm thay đổi bề mặt Trái Đất vĩnh viễn. Một số hố va chạm rất lớn, trong khi một số khác khó có thể nhận biết được.

Những miệng hố này kể những câu chuyện về va chạm vũ trụ, động đất và mối quan hệ bấp bênh giữa sự sống và sự tuyệt chủng.

Các tiểu hành tinh nhỏ hơn, về cơ bản là những “viên sỏi” vũ trụ, bay qua bầu trời dưới dạng thiên thạch trong một thời gian ngắn trước khi phát nổ trong bầu khí quyển của chúng ta, chỉ để lại những thiên thạch hiếm hoi sống sót sau quá trình lao xuống dữ dội.

NASA báo cáo rằng tiểu hành tinh 2023 VD6, một tiểu hành tinh không gian khổng lồ có hình dạng giống như một tòa nhà, đang nhanh chóng tiếp cận Trái Đất.

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Hình mô phỏng các tiểu hành tinh đang lao về phía Trái Đất. Ảnh: India Times

Vật thể gần Trái đất thuộc lớp Apollo dài 152,4 mét này đang di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc là 55.680 km/h.

Tháng 12 đánh dấu lần tiếp cận gần nhất của nó với Trái đất, bao gồm khoảng cách 2,53 triệu dặm.

Trong 1.378 ngày, nó hoàn thành một vòng quanh Mặt trời.  Quỹ đạo của tiểu hành tinh 2023 VD6 có điểm viễn nhật cách Mặt trời 610 triệu km và điểm cận nhật cách Mặt trời 115 triệu km.

Theo the-sky.org, lần va chạm tiếp theo giữa tiểu hành tinh 2023 VD6 và Trái Đất sẽ diễn ra vào ngày 03/5/2039, ở khoảng cách 9,83 triệu km.

Trên thực tế, do kích thước và khoảng cách gần với Trái Đất, Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái đất (CNEOS) của NASA đã phân loại tiểu hành tinh 2023 VD6 là Tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm (PHA).

Hiểu rõ những vật thể gần Trái Đất này là điều cần thiết để lập kế hoạch phòng thủ chống lại các tiểu hành tinh và các mối đe dọa có thể xảy ra khác đối với hành tinh của chúng ta.

Mặc dù tiểu hành tinh đặc biệt này chỉ đi ngang qua, nhưng kiến ​​thức thu thập được từ việc theo dõi nó và những tiểu hành tinh tương tự có thể cực kỳ quan trọng để bảo tồn tương lai của chúng ta.

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