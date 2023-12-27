Chồng tự tử, cả gia đình lôi con dâu ra khỏi nhà và thiêu sống

Thế giới 27/12/2023 11:18

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ người đàn ông 40 tuổi sau khi thiêu sống người phụ nữ chỉ vì nghi ngờ nạn nhân có liên quan đến cái chết của em trai.

Mới đây, ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, đã xảy ra vụ án gia đình nhà chồng thiêu sống người phụ nữ sau khi chồng tự tử.

Theo đó, vào ngày 23/12, một người phụ nữ tên Nirmala, 33 tuổi, đã bị anh trai chồng là Suresh dùng gậy tấn công, lôi ra khỏi nhà, tưới xăng và thiêu sống nạn nhân.

Sau đó cảnh sát nhận được thông báo rằng có một vụ án mạng đã xảy ra và ngay lập tức bắt giữ nghi phạm khi đến hiện trường.

Chồng tự tử, cả gia đình lôi con dâu ra khỏi nhà và thiêu sống - Ảnh 1
Con dâu bị cả gia đình nhà chồng thiêu sống. Ảnh: ET Today

Được biết, sau khi chồng tự tử 6 tháng trước, Nirmala tiếp tục sống tại nhà chồng cùng hai con. Tuy nhiên, gia đình chồng luôn có ác cảm với cô, đặc biệt là Suresh, 40 tuổi, người tin rằng chính nạn nhân đã giết em trai mình.

Anh trai của Nimala trong cuộc phỏng vấn đã tiết lộ rằng sau khi Suresh phạm tội, anh ta còn gọi điện thoại để thông báo một cách trực tiếp rằng: “Chúng tôi đã phóng hỏa đốt em gái của ảnh”.

Anh còn cho biết Nimala luôn sống trong sự sợ hãi: “Họ luôn đe dọa giết cô ấy. Hôm nay tôi định đưa cô ấy về nhà, thì họ gọi điện thoại nói rằng họ đã giết em gái”.

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