Vụ mẹ qua đời sau khi nghe con gái bị cưỡng hiếp tập thể: 11 người tham gia, không chỉ một mà còn rất nhiều lần

Thế giới 27/12/2023 16:56

Mới đây, cảnh sát Indonesia mới đây đã công bố thêm 7 thiếu niên khác đã tham gia vào việc cưỡng hiếp một nữ sinh 13 tuổi ở tỉnh Tây Java.

Ngày 2/11, một nữ sinh 13 tuổi tên CS ở tỉnh Tây Java, Indonesia bị một nhóm đối tượng cưỡng hiếp.

Ban đầu cảnh sát cho biết thủ phạm là 4 thiếu niên dưới 20 tuổi. Tuy nhiên, khi thẩm vấn, họ cho biết còn có những thủ phạm khác liên quan. Tổng cộng có 11 người đã cưỡng hiếp nạn nhân.

“Cho đến nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra tung tích của những nghi phạm khác”, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết vào 21/12/2023.

Vụ mẹ qua đời sau khi nghe con gái bị cưỡng hiếp tập thể: 11 người tham gia, không chỉ một mà còn rất nhiều lần - Ảnh 1
Mẹ qua đời sau khi nghe tin con gái bị cưỡng hiếp. Ảnh minh họa: Internet

Một sự thật khác mà cảnh sát đã phát hiện ra là vụ cưỡng hiếp không chỉ được thực hiện một lần mà còn nhiều lần.

Trước đó, khi thấy con gái 13 tuổi có dấu hiệu không ổn, bố mẹ đã hỏi và đứa trẻ đã thú nhận rằng mình bị cưỡng hiếp. Mẹ nạn nhân đã sốc đến mức qua đời sau đó 1 ngày.

Được biết, nạn nhân đã thú nhận với mẹ rằng trước khi bị cưỡng hiếp tập thể, cô đã bị ép uống rượu mạnh. Điều đáng ngạc nhiên hơn, nạn nhân là con gái duy nhất trong số 4 anh em. Ngoài ra, nạn nhân còn bị ảnh hưởng tâm lý và hiện vẫn chưa thể đến trường.

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