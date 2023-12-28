Biết bạn trai có ham muốn “chuyện ấy” cao, cô gái lên mạng cầu cứu

Thế giới 28/12/2023 13:35

Một nữ cư dân mạng đã đăng bài viết nói về chuyện quan hệ với bạn trai trong đó cô phàn nàn rằng “cậu nhỏ” của đối phương khiến mình không được thỏa mãn.  

Tình dục là một phần quan trọng trong mối quan hệ giữa nam và nữ, và đôi khi sự không hòa hợp trong tình dục có thể dẫn đến chia tay.

Một nữ cư dân mạng tự nhận mình có ham muốn “chuyện ấy” cao đã đăng một bài viết trên Dcard với tiêu đề “Người yêu có dương vật nhỏ thì phải làm sao?”

Theo đó cô gái cho biết trong thời gian hẹn hò, cô đã biết rằng bạn trai có ham muốn cao và vì cô cũng thế, nên cô nghĩ rằng hai người sẽ hòa hợp với nhau.

Tuy nhiên, khi lần đầu tiên cởi bỏ quần áo của bạn trai, cô đã bất ngờ lớn khi nhìn thấy kích thước “cậu nhỏ” của bạn trai chỉ bằng “ngón tay cái”.

Sau đó, những kinh nghiệm thực tế trong vài lần quan hệ cũng khiến tác giả bài viết không hài lòng và cô cảm thấy “hoàn toàn không cảm giác nhưng vẫn phải giả vờ la hét”.

Biết bạn trai có ham muốn “chuyện ấy” cao, cô gái lên mạng cầu cứu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của bạn trai, cô không dám mở miệng và chỉ có thể tránh né những sự kích thích từ bạn trai.

Sau một thời gian dài, ngược lại, bạn trai cảm thấy không vui vẻ về điều này và cô cũng cảm thấy buồn bã và than thở rằng; “Tôi hiểu tại sao bạn gái cũ của anh ấy lại lén lút quan hệ sau lưng”.

Ngay khi bài viết xuất hiện, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng với các ý kiến khác nhau:

“Cậu nhỏ chỉ cứng đến kích thước 'ngón tay cái'? Bạn đã chọn được người được chọn rồi đấy”,

“Nếu không phù hợp thì chia tay, trừ khi bạn chấp nhận không có quan hệ và chỉ xem mặt tích cực của anh ta”,

“Nếu quan tâm đến vấn đề tình dục, hãy tìm thời điểm để chia tay hoặc thỏa thuận... nhưng điều đó chỉ là tạm thời”,

“Hãy nói rõ trực tiếp, nếu không anh ta sẽ không biết mình có vấn đề ở đâu”,

“Nếu không hợp về mặt tình dục, thì cuối cùng sẽ chia tay, nếu bạn không thể chấp nhận, hãy chia tay trước”.

Phát hiện thi thể 2 người phụ nữ ở 2 nơi khác nhau, hung thủ ra tay sát hại cùng một lý do không thể ngờ tới

Phát hiện thi thể 2 người phụ nữ ở 2 nơi khác nhau, hung thủ ra tay sát hại cùng một lý do không thể ngờ tới

Mới đây, một người đàn ông ở Nga đã ra tay sát hại 2 người phụ nữ với lý do nạn nhân không ai ngờ tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 6 giờ 10 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 6 giờ 12 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 6 giờ 15 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 6 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 7 giờ 17 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 8 giờ 17 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 9 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích