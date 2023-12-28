Một nữ cư dân mạng đã đăng bài viết nói về chuyện quan hệ với bạn trai trong đó cô phàn nàn rằng “cậu nhỏ” của đối phương khiến mình không được thỏa mãn.

Tình dục là một phần quan trọng trong mối quan hệ giữa nam và nữ, và đôi khi sự không hòa hợp trong tình dục có thể dẫn đến chia tay.

Một nữ cư dân mạng tự nhận mình có ham muốn “chuyện ấy” cao đã đăng một bài viết trên Dcard với tiêu đề “Người yêu có dương vật nhỏ thì phải làm sao?”

Theo đó cô gái cho biết trong thời gian hẹn hò, cô đã biết rằng bạn trai có ham muốn cao và vì cô cũng thế, nên cô nghĩ rằng hai người sẽ hòa hợp với nhau.

Tuy nhiên, khi lần đầu tiên cởi bỏ quần áo của bạn trai, cô đã bất ngờ lớn khi nhìn thấy kích thước “cậu nhỏ” của bạn trai chỉ bằng “ngón tay cái”.

Sau đó, những kinh nghiệm thực tế trong vài lần quan hệ cũng khiến tác giả bài viết không hài lòng và cô cảm thấy “hoàn toàn không cảm giác nhưng vẫn phải giả vờ la hét”.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của bạn trai, cô không dám mở miệng và chỉ có thể tránh né những sự kích thích từ bạn trai.

Sau một thời gian dài, ngược lại, bạn trai cảm thấy không vui vẻ về điều này và cô cũng cảm thấy buồn bã và than thở rằng; “Tôi hiểu tại sao bạn gái cũ của anh ấy lại lén lút quan hệ sau lưng”.

Ngay khi bài viết xuất hiện, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng với các ý kiến khác nhau:

“Cậu nhỏ chỉ cứng đến kích thước 'ngón tay cái'? Bạn đã chọn được người được chọn rồi đấy”,

“Nếu không phù hợp thì chia tay, trừ khi bạn chấp nhận không có quan hệ và chỉ xem mặt tích cực của anh ta”,

“Nếu quan tâm đến vấn đề tình dục, hãy tìm thời điểm để chia tay hoặc thỏa thuận... nhưng điều đó chỉ là tạm thời”,

“Hãy nói rõ trực tiếp, nếu không anh ta sẽ không biết mình có vấn đề ở đâu”,

“Nếu không hợp về mặt tình dục, thì cuối cùng sẽ chia tay, nếu bạn không thể chấp nhận, hãy chia tay trước”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/biet-ban-trai-co-ham-muon-chuyen-ay-cao-co-gai-vui-ve-len-giuong-nhung-den-khi-thay-cau-nho-co-bat-luc-len-mang-cau-cuu-640894.html